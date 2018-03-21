Kolombiya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Kolombiya Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi.
Kolombiya Merkez Bankası, tüketici harcamalarının beklenmedik bir şekilde artması ve politika yapıcıların “dünyanın en az öngörülebiliri” ünvanından kurtulma çabasının etkisiyle, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.
Kolombiya MB Başkanı Juan Jose Echavarria tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre bankanın para politikası kurulu yediye altı oyla faizlerde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4.5 seviyesinde sabit bıraktı.
Bloomberg anketine katılan 29 analistin 19'u faiz değişikliğine gidilmemesini beklerken dokuz analistin beklentisi 25 baz puanlık faizi indirimine gidileceği yönündeydi. Bir analsit ise 50 baz puan indirim bekliyordu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle