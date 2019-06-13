‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’
GeriEkonomi ‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’

Türkiye’nin sahip olduğu doğal imkân ve zenginlikleriyle dünyadaki en şanslı ülkelerden biri olduğunu belirten İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “Tarımsal işletmeler hâlâ küçük ve dağınık halde. Hayvancılıkta ölçek sorunu var. Et tüketimin yüzde 90’ı sığır eti. Küçükbaş hayvan tüketimi kokusundan dolayı çok azaldı. Bazı uygulamalarla bu etin kokusuz olması sağlanırsa denge küçükbaşa döndürülebilir” dedi.

DÜNYANIN en önemli gıda ve hayvancılık ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin, bu alanda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısı’nda ele alındı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik, dün gerçekleştirilen toplantıda hayvansal gıda sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, gıdaya olan talep artışı bağlamında, sahip olduğu doğal imkân ve zenginlikleriyle dünyadaki en şanslı ülkelerden olduğunu, bu şansın iyi kullanılması halinde anlam kazanabileceğini vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye, doğal imkânları ve üretim kapasitesiyle bugün dünyanın en büyük tarım, gıda ve hayvancılık ülkelerinden biri. Diğer yandan genç ve dinamik nüfusa bağlı olarak geniş bir iç pazara sahibiz. Son derece elverişli ve çeşitli iklim koşullarımız var. Bu iki faktör bile tarım, gıda ve hayvancılık sanayisini Türkiye’nin gelişiminin en stratejik sektörleri arasına koymamız için yeter. Önemli olan, önümüzdeki dönemde bu konuda vereceğimiz kararlar ve atacağımız adımlar olacaktır. Bunun için meralarımızın kullanımından besicilik politikalarına, teşviklerden üretim ve tüketim dengelerine kadar alınacak olan kararlar bu alandaki geleceğimizi belirleyecektir” dedi. Tarımsal işletmelerin hââ küçük ve dağınık halde olduğuna vurgu yapan Bahçıvan, “Hayvancılıkta ciddi bir ölçek sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye’de et tüketiminin yüzde 90’ı sığır etinden oluşuyor. Özellikle kokusundan dolayı küçükbaş hayvan tüketimi çok azaldı. Bazı uygulamalarla küçükbaş etinin kokusuz olması sağlanabilir ve üretim-tüketim dengesi küçükbaşa döndürülebilir” ifadelerini kullandı.

‘Kokusuz küçükbaş denge sağlar’

1.9 TRİLYON DOLAR

Başta hayvansal ürünler olmak üzere gıdanın insan için vazgeçilmez olan en temel ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Bu gerçekten hareketle, sektörümüz toplum sağlığı ve gelişimi açısından çok stratejik ve büyük öneme sahiptir. Öyle ki son yıllarda ekonomik değer olarak beklentilerin çok ötesinde bir büyüme yaşanmasının nedeni de budur. 2010’da, önemli bir kısmı hayvansal gıdalardan oluşan dünyadaki gıda ticareti 1.2 trilyon dolar civarındaydı. 2018’de ise bu rakamın 1.9 trilyon dolara yaklaştı. Bu veriler dünyadaki 18.5 trilyon dolarlık mal ticaretinde çok önemli bir yer tutuyor. Gıdaya olan talep giderek artıyor. Bugün artık gıda ile ilgili yapılmakta olan bilimsel araştırmalar ve konferanslar da bu talebi dikkate alarak gerçekleşiyor. Dünyada her geçen gün gıdaya olan ihtiyaç artarken, aynı şekilde ‘gıda güvenliği’ de önem kazanıyor” diye konuştu.

EŞİTLİK BOZULUYOR

‘Kırmızı Et Sektörüne Sanayi Odaklı Bakış’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren İlknur Menlik, sunumunda şunlara dikkat çekti: “Dünya nüfusu büyük bir hızla artıyor. Diğer yandan, kişi başına düşen milli gelirde de hızlı bir artış görülüyor. Bu iki faktör gıda talebinde ciddi bir artışa yol açıyor. Türkiye’de de benzer bir durum var. Ancak ülkemizdeki bir diğer önemli değişim kırsaldan kentlere yaşanan hızlı göç. Daha 2007 yılında kırsaldaki nüfus toplamın yaklaşık yüzde 30’unu oluştururken 2017’de bu pay yüzde 8’in altına düştü. Bu durum ‘çiftçi = köylü’ eşitliğinin hızla bozulduğunun en net göstergesidir.” 

BEKLENEN ETKİYE ULAŞMADI

TÜRKİYE’de hayvancılığın sorunları hakkında da değerlendirmelerde bulunan İlknur Menlik, “Besiciliğin en önemi girdileri besi hayvanı ve yemdir. Besi hayvanının girdi masraflarındaki payı yüzde 50-60, yemin payı yüzde 25-40 arasındadır. Dünyada hayvancılık konusunda başarılı ülkelerin bu iki konuda büyük avantaj sahibi oldukları görülüyor. Ülkemiz hayvancılık sektörünün bir diğer sorunu, mevcut kapasitenin yüzde 70-80’i arasındaki bir bölümün 1-10 baş hayvan sahibi işletmelerce kapsanmakta olmasıdır. Bunun yanında kayıt dışı ve kaçak hayvanlar, ciddi boyuttaki buzağı ölümleri hayvancılığımızı olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ülkemizde hayvancılığı ayağa kaldırmaya yönelik hayvancılık destekleri de son 15 yılda önemli miktarda artmıştır. Ancak bu desteklerin hayvancılık konusunda deneyimi olmayan kişilerce kullanımı ve işletmelerin kapanması sonucu beklenen etkiye ulaşılamamıştır. Bu durum hayvancılığı ilerletmek için ahır yapmanın yetmediğini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! İlk sıradaki değişti
BDDK'dan peş peşe taksit hamleleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı