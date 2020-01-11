Koç’tan 5 yılda 38 milyar TL yatırım

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da gördüklerini ve yarın için hazırlandıklarını ifade etti. Şirketin yatırımlarına ve faaliyetlerine değinen Koç, son 5 yılda, 38 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti. Ömer Koç, şunları söyledi: “Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 8’ine denk geliyor. Şirketlerimiz ülkemizdeki ihracatın yüzde 10’unu gerçekleştirmekte. 2019’da dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluk ve politik gelişmelerle içinde bulunduğumuz şartların olumsuzluğu düşünüldüğünde yine de memnuniyet verici bir netice olduğunu söylemeliyim. Ekonomimiz için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı ‘üstümüze vazife’ addediyoruz.”

’Coğrafya insanın kaderidir’ sözünde bir haklılık olsa da Türkiye’nin herhangi bir ülke olmadığına vurgu yapan Koç, “Bu gerçeği asla unutmayacak, umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Ayrıca en iyi sizler biliyorsunuz ki Koç Topluluğu da herhangi bir topluluk değil. Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken, değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Zira Koç Topluluğu vizyonerdir. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize odaklanmaktan alıkoyamaz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasal belirsizliklere rağmen ülkemiz sanayisine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı gururla sürdürüyoruz.”

YATIRIMA DEVAM



KOÇ Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 2019 yılındaki performansına dair sonuçları değerlendirip 2020’ye ilişkin hedef ve beklentilerini açıkladı. Özellikle sosyal medya çağında bir tweet ile piyasaların anında alt üst olabildiğini ifade eden Çakıroğlu, dünya ekonomisini artık yeni ve alışılmadık kuralların şekillendirdiğini aktardı. Hem dünyada hem de Türkiye’de zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Çakıroğlu, her türlü belirsizliğe ve zorluğa rağmen yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerine dikkati çekti. Dijital dönüşümle ilgili projelere de değinen Çakıroğlu, bu projelerin şirkette karlılığı, verimliliği, hızı, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırdığını aktardı.