"KoçDigital'in 5 yılda ekonomimize 10 milyar TL değer katma potansiyeli var"

KOÇ Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "İleri analitik yetkinliklerimizi çok daha geniş bir vizyonla küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik. KoçSistem iştiraki olarak KoçDigital’i kurduk. KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma Koç Topluluğu’nun öncü bilişim şirketi KoçSistem, The Boston Consulting Group (BCG) ile uzun vadeli bir iş birliği yaparak yeni bir teknoloji şirketi kurdu.

KoçDigital adıyla hayata geçen yeni şirketin tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 90 yılı aşkın süredir devam ettirdiği büyümesinin ve başarısının ardındaki temel unsurlardan birinin zamanın ruhunu iyi okuyabilmesi ve değişime öncülük etmesi olduğunu belirtti.

Çakıroğlu, bu çerçevede, 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı'nın en önemli stratejik önceliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu programla, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi, gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı ve Türkiye'de dijital dönüşüme de liderlik ederek ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Koç Topluluğu şirketlerinin 2017 başında dijital dönüşümde uzun vadeli stratejilerini destekleyen planlarını ortaya koyduğunu anımsatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu planlarda, veri analitiğinden yapay zekâya, Nesnelerin İnterneti'nden (IoT) blockchain’e, müşteri deneyimi süreçlerinin yeninden tasarlanmasından, Sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla proje yer alıyor. Bu projelerin yarısından fazlasının ortak noktası da ileri veri analizi yetkinliklerine ihtiyaç duyuluyor olması. Tüm bu sebeplerle ileri analitik yetkinliklerimizi çok daha geniş bir vizyonla küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik. Bu hedef doğrultusunda küresel iş dünyasının güçlü isimlerinden Boston Consulting Group ile iş birliği yaptık ve KoçSistem iştiraki olarak KoçDigital’i kurduk. KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu hesaplıyoruz. Vizyonumuz Türkiye ile sınırlı değil. Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"KOÇ TOPLULUĞU OLARAK ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

Çakıroğlu, Türkiye'nin de küresel çapta rekabet gücünü artırması ve ekonomik gelişimini hızlandırması için dünyadaki dijital dönüşüm fırsatlarından en yüksek derecede yararlanmasının şart olduğunu vurgulayarak, dijital dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için en önemli başarı unsurunun yetişmiş insan kaynağı olduğunu, bu çerçevede KoçDigital bünyesinde kurulan KoçDigital Akademi'nin, BCG'nin küresel bilgi birikimiyle, ileri analitik ve IoT başta olmak üzere teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacağını kaydetti.

Böylece, Türkiye'nin dijital çağa hazırlanmasına hizmet edileceğini aktaran Çakıroğlu, "Yeni teknolojilerin ve bilgi birikiminin yerli imkânlarla geliştirilip üretilmesi, Türkiye’nin ‘dijital dönüşümün’ oluşturacağı küresel değerden daha fazla pay almasını ve küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır.” dedi.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını vurgulayarak, "Bu potansiyeli değerlendirmek ve katma değerli sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek için teknolojik dönüşüm önemli fırsatlar vaat ediyor. Biz de Topluluk olarak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı verecek şekilde, her zaman ve her şartta cesur adımlar atmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bugün de bu sorumlulukla bir kez daha harekete geçmenin gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"KENDİMİZE KOYDUĞUMUZ HEDEF, ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ İHRACATÇISI DURUMUNA GELMESİ"

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise KoçDigital’in iş modeli ile yaratacağı avantajlara dikkati çekerek, şunları anlattı:

"KoçDigital müşterileri, hem KoçSistem hem de BCG ekiplerinin uzmanlığından faydalanacak. Bu sayede problemlerin teşhisi, çözümü ve uygulama aşamalarında çok önemli değer yaratacağımıza inanıyoruz. Burada önemli olan, KoçDigital’in sunduğu çözümleri yalnızca danışmanlık hizmeti gibi vermemesi, uygulama aşamasında da tüm bileşenleriyle müşterisinin yanında yer alarak, çözümleri birlikte hayata geçirmesi. İş birliğimiz çerçevesinde KoçDigital’in sadece Türkiye’deki firmaların değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki firmaların da ‘IoT’ ve ‘İleri Analitik’ konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada çözüm ortağı olmak üzere konumlanması. Burada kendimize koyduğumuz nihai hedef, ülkemizin bu alanda teknoloji ihracatçısı durumuna gelmesi. Türkiye’de iş yapış şekline yenilik getireceğini düşündüğüm ‘Başarı odaklı değer paylaşımı’ndan bahsetmek istiyorum. Müşterilerimize bir seçenek olarak sunulacak bu modelde, KoçDigital sunduğu hizmetler karşılığında, yaratılan katma değer ortaya çıktıkça bir gelir elde etmeyi öngörüyor."

"ÜLKEMİZİN BİR ‘TEKNOLOJİ ÜSSÜ’ OLMASI İÇİN GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca da KoçDigital’in KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak ileri teknolojileri hızlı ve esnek bir yaklaşımla yurt içi ve yurt dışında müşterilere sunmak hedefiyle kurulduğunu belirtti.

Mehmet Ali Akarca, “Bugün, KoçDigital ve KoçDigital Akademi’yi kurarak, küresel bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyarak, önümüzdeki yıllarda ülkemizin bir teknoloji üssü olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etmeye, işletmeleri geleceğin dijital dünyasına ve rekabet ortamına bugünden hazırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

"TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE GÜVENİYOR VE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise BCG olarak müşterilerine tüm dijital dönüşüm yolculukları boyunca yardımcı olduklarını belirterek, “Müşterilerimize, dijital çağda kendilerini geliştirmeleri için uzman ekiplerimiz, özel hizmetlerimiz ve müşterilerimize özel geliştirdiğimiz yöntemlerimizle önemli bir katkı sağlıyoruz ve çarpıcı başarı hikâyeleri yaratıyoruz. Türkiye’nin bölgesinde dijital dönüşümde öncü olmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz." dile konuştu.

Bu bağlamda, ileri analitik ve Nesnelerin İnterneti çözümleriyle müşterilerimizin dijital dönüşümlerini ortaklaşa yürütmek için Koç Holding ve KoçSistem ile güç birliği yaptıklarını anlatan Schweizer, "Amacımız, Türkiye’de ve Almanya’dan Katar’a Romanya’ya kadar Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu gibi komşu bölgelerde de ileri analitik, Nesnelerin İnterneti ve diğer dijital yetkinlik gerektiren konularında bölgenin önde gelen gücü olmak.” ifadelerini kullandı.

Schweizer, BCG’nin küresel müşterileri ile gerçekleştirdiği sayısız projeden elde edilen küresel deneyim, dijital dönüşümle ilgili en son gelişmeler ve 3 binden fazla veri bilimcisi ve mühendisiyle BCG GAMMA’nın deneyimine erişme imkânı da sunduğunu belirten Schweizer, “Müşterilerimiz için uzun soluklu ve kalıcı bir değer üretirken, aynı zamanda kültürlerini ve organizasyonlarını da dijital dünyaya KoçDigital Akademi aracılığıyla adapte etmelerini sağlayacağız.” dedi.

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