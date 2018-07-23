Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü
GeriEkonomi Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
23.07.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Özlem Harman, eşinin sağlık problemleri nedeniyle kapatmak üzere olan hindi çiftliğinin başına geçerek işlerini ileri noktaya taşıdı.Çiftlik sahibi Özlem Harman: "Çiftliği devraldığımda ortalama 4 bin civarında hindimiz vardı, şimdi bu sayı 13 bini geçti. Kolay olmadı ancak mücadele edince başarı da geliyor." Erdoğan Harman: "Sağ olsun eşim kurtarıcım gibi yetişti. Hem işi kurtardı hem de büyüttü. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım."

İZMİR'İN Tire ilçesinde sağlık problemleri nedeniyle eşinin bırakmak zorunda kaldığı hindi çiftliğini devralan Özlem Harman, girişimci ruhuyla işleri üç kat büyüttü.

Tire ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Harman, eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından hindi çiftliğindeki işleri yürütemeyeceğini görünce memur olduğu Tire Belediyesi'ndeki görevinden 2008 yılında istifa ederek işlerin başına geçti.

Eşinden devraldığı çiftlikte zamanla işleri yeniden toparlayan Harman, önce şirketin borçlarını kapattı, ardından bir olan kümes sayısını da üçe çıkardı.
Meslekteki diğer çiftlik sahiplerinin takdirini kazanan Harman, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda İzmir Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinin kurucu üyesi olan Özlem Harman,  lise yıllarında böyle bir işe gireceğini hayal bile etmediğini söyledi.
Önceden köpek, kedi ve kuştan bile korktuğunu belirten Harman, şöyle konuştu:

"Çiftliği devraldığımda ortalama 4 bin civarında hindimiz vardı, şimdi bu sayı 13 bini geçti. Kolay olmadı ancak mücadele edince başarı da geliyor. Hayat öyle bir yere getiriyor ki işin içine girince ve ele alınca korkmuyor, alışıyorsunuz. Yapmadığım şeyleri yaptım. Acaba öyle mi olsaydı. Böyle mi olsaydı diye düşündüğüm zaman ben şimdi yaptığım işten çok memnunum. Çünkü çok farklı bir şey." diye konuştu.

"EŞİM KURTARICI GİBİ YETİŞTİ"

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu ifade eden Harman, çevresindeki arkadaşlarının yaptığı işe hayretle baktığını anlattı.

Kapasiteyi artırmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Harman, sektörle ilgili konularda birikimini artırıp kendini geliştirdiğini sözlerine ekledi.
Erdoğan Harman ise sağlık problemleri nedeniyle çiftlikteki işleri yapamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Sağ olsun eşim kurtarıcım gibi yetişti. Hem işi kurtardı hem de büyüttü. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi.

"SOFRASINDA NE PİŞİYORSA BİRLİKTE YERİZ"

Harman'ın yanında çalışan Suriyeli Büşra Hıdır ise "Buraya Hatay'dan geldik. Özlem hanım o dönemde bizim evrak işleri için İzmir'den kalkıp Reyhanlı'ya kadar geldi. Bana ve eşime sahip çıktı. Patron işçi değil abla kardeş, anne kızı gibiyiz. Benim ne sorunum olsa ona anlatırım. O da sağ olsun her zaman yardımcı olur. Onların sofrasında ne pişiyorsa birlikte yeriz." şeklinde konuştu.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü

Çok önemli uyarı... O belgeyi alırken dolandırılmayın!

Ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira ceza kesildi... İşte sebebi

Kurbanlıklar pazara indi