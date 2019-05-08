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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kocaeli'nin ihracatı 5 milyar doları aştı

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Kocaeli'nin ihracatı 5 milyar doları aştı

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin yılın ilk 4 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3'lük artışla 5,4 milyar dolara ulaştı.

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli, ocak-nisan döneminde 5,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ini barındıran Kocaeli, Türkiye'yi dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri haline getirme vizyonuna güçlü katkı veren kentlerin başında geliyor.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındırıyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında, otomotiv sektörünün önemli rolü bulunuyor.

178 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ilk 4 aylık döneminde 4 milyar 647 milyon 155 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,3 artışla 5 milyar 404 milyon 210 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 178 ülke ile 12 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 9,8'ini tek başına karşıladı.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV VE KİMYA ENDÜSTRİSİ

Kent ihracatının yüzde 76,5'ine denk gelen 4 milyar 133 milyon 105 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı. Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 2 milyar 413 milyon 856 bin dolara ulaştı. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 719 milyon 249 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 271 milyon 914 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 263 milyon 472 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 191 milyon 481 bin dolarla elektrik-elektronik, 173 milyon 247 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

LİDER İHRAÇ PAZARI BİRLEŞİK KRALLIK

Ocak-nisan döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 6'lık artışla 569 milyon 223 bin dolara yükseldi. Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 81 artış gösterdiği İspanya, 490 milyon 758 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 5 artarak, 420 milyon 166 bin dolara çıktı. Slovenya 352 milyon 758 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 293 milyon 823 bin dolarla Fransa, 274 milyon 386 bin dolarla Belçika takip etti. 

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