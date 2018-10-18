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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.10.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Kocaeli’nde genç çiftçilere hibe tavuk desteği

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Kocaeli’nde genç çiftçilere hibe tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla 30 çiftçiye yüzde elli hibe ile 5 bin adet gezen tavuk dağıtıldı.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere Yüzde 50 hibeyle 5 bin adet gezen tavuk dağıtımı gerçekleşti. 2018 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 30 çiftçi bu desteklerden faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi’nden, en az 40-50 metre kare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 800-1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçiler faydalanıyor. Her kümes için 250 adet kadar Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk veriliyor. Çiftçilere suluk, folluk yemlik, yumurta öncesi ve yumurta yemi veriliyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde başvuruda bulunan, gerekli şartları taşıyan 30 çiftçiye toplamda 5 bin adet gezen tavuk yüzde elli hibe ile verildi.

Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi’nden faydalanmak isteyen çiftçilerin Kocaeli’nde ikamet ediyor olması ve 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor.

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