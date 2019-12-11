Kocaeli'den AB'ye 9,4 milyar dolarlık ihracat

Türk imalat sanayisinin ana üssü Kocaeli'den ocak-kasım döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 9 milyar 401 milyon 340 bin dolar oldu.



Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran sanayi kenti Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 12 milyar 886 milyon 549 bin dolar olan toplam dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artışla 13 milyar 889 milyon 399 bin dolara ulaştı.



Kimya devi Tüpraş'ın yanı sıra Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının dörtte üçünü bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.



KİMYA SEKTÖRÜNDE İHRACAT YÜZDE 31 ARTTI



Kent bu dönemde 6 milyar 249 milyon 806 bin dolarla Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il oldu.



Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 31'lik artışla 4 milyar 244 milyon 551 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Demir ve demir dışı metaller sektörü 716 milyon 281 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 714 milyon 777 bin dolarla çelik, 510 milyon 355 bin dolarla elektrik-elektronik, 436 milyon 418 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.



HOLLANDA'YA İHRACATTA YÜZDE 125'LİK ARTIŞ YAŞANDI



İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 195 ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış yaptı. Kentten yapılan ihracatta AB'nin payı yüzde 67,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, yüzde 8'lik artışla 9 milyar 401 milyon 340 bin doları buldu.



Sanayi kentinin yılın 11 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı birlik üyesi 1 milyar 206 milyon 114 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.



AB'nin kurucu üyelerinden Hollanda, ocak-kasım döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ikinci ülke oldu. Hollanda'ya yapılan dış satım söz konusu dönemde yüzde 125 artarak 1 milyar 167 milyon 998 bin dolara ulaştı.



Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 6,1 arttığı Almanya, 1 milyar 99 milyon 455 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 958 milyon 811 bin dolarla İspanya, 931 milyon 220 bin dolarla Slovenya izledi.