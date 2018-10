Kocaeli'de 5 milyar liralık metro projesinin temeli atıldı

GEBZE Kent Meydanı'nda düzenlenen temel atma törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine önemli katkı sunan illerin başında geldiğini belirterek, toplanan vergi gelirleri bakımından İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kent nüfusunun her yıl ortalama 50 bin arttığına dikkati çeken Aksoy, temelini attıkları metro projesinin böylesine önemli bir kentin artan trafik yüküne çözüm olacağını kaydetti.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise bugün Gebze'nin en önemli sorununu kalıcı olarak çözecek önemli bir projenin temelini atacaklarını ifade etti.

Kocaeli ve Gebze'nin, sanayinin başkenti olduğunu vurgulayan Işık, kilometrekare başına yapılan üretim bazında Kocaeli'nin birinci sırada yer aldığını anlattı.

Işık, artık Gebze'deki trafik sorununun geleneksel yöntemlerle çözülemeyeceğini çok iyi bildiklerini onun için metro projesinin inşaatını başlattıklarını söyleyerek, bundan sonra Dilovası, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe metro hattını da hayata geçireceklerini ve Kocaeli'nin entegre ulaşım sistemleri bakımından dünyaya örnek bir şehir olacağını belirtti.

"İŞ GÜCÜNÜ TRAFİK STRESİNDEN KURTARACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da bugün Türkiye ve Kocaeli için önemli bir gün olduğunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımının temelini atacaklarını söyledi.

Toplam 5 milyar liralık yatırımla ülke için önemli bir işe başladıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, temelini attıkları Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın Kocaeli Metrosu'nun ilk adımı olacağını kaydetti.

Karaosmanoğlu, bugün yerin altında ilerlemeye başlayacaklarını aktararak, "Bu ilk adımımız. Allah'ın izniyle yerin altını demir ağlarla öreceğiz. Cumhurbaşkanımız şöyle diyor, 'Oku, düşün, uygula, neticelendir.' Okuduk, düşündük, şimdi uyguluyoruz, Allah'ın izniyle neticelendireceğiz." diye konuştu.

Kocaeli'nin cazibesinin bütün zamanlardan daha yüksek olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nüfusumuz her yıl 50 bin kişi artıyor. İnsanlar Kocaeli'de yaşamak, çalışmak istiyor. Metromuz, artan nüfusun ulaşım ihtiyacına cevap verecek. Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da yaklaşık 800 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımız, şehir sınırlarında bir yerden bir yere araçla arabayla gidip geliyorlar. Ne kadar yol da yapsak, yerin üstü, ulaşım talebini karşılamaya artık yetmiyor. Metromuz, vatandaşımıza rahat ulaşım imkanı sunacak. Organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye ekonomisinin can damarı. Her sabah İstanbul'dan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi mesai için şehrimize akıyor. Her akşam bu vatandaşlarımız İstanbul'a dönüyor. Bu akışın, şehri yormadan sürmesi, iş gücünün trafik stresinden kurtarılması hayati bir ihtiyaç. Metromuz, şehrimizi yorulmaktan, iş gücünü trafik stresinden kurtaracak."

"İSTANBUL VE KOCAELİ'Yİ YER ALTINDAN BİRLEŞTİRECEK"

Karaosmanoğlu, 10 yıl önce İstanbul'dan Kocaeli'ye sadece iş için gelindiğine, artık bu durumun değiştiğine dikkati çekerek, "Hafta sonları günübirlik tatil için yüz binlerce insan Kocaeli'ye geliyor. Metromuz, misafirlerimiz için de konfor sunacak. İstanbul ve Kocaeli, iki şehir bir metropol. İki şehrin, ulaşımının da birleşmesi gerekiyor. Metromuz, iki şehri yer altından da birleştirecek." ifadelerini kullandı.

Metro yatırımının onlarca sektöre, yüzlerce işletmeye can suyu olacağının altını çizen Karaosmanoğlu, hayata geçirdikleri projelerle Kocaeli'yi

birincilik kürsüsüne çıkardıklarını, Kocaeli Raylı Sistemleri, Kocaeli Metrosu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın bunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

Karaosmanoğlu, bugün temelini attıkları metro hattı kapsamında yerin altında gidiş geliş toplam 31,2 kilometre, 6,5 metre çapında tünel kuracaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yatırım, hem yatırım tutarı hem özellikleriyle Kocaeli için yeni bir zirvedir. Bütün yatırım maliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Metromuz, en yüksek teknoloji ile hizmet verecek. Metro araçlarımız sürücüsüz çalışacak. Yolcu güvenliği sistemleri mevcut bütün metrolardan ileri olacak. Metromuz, yer altı otoparkları, park et devam et merkezleri, bisiklet parkları, Marmaray'a, banliyö hattına, hızlı trene bağlantılarıyla yolcuları toplayan ve dağıtan bir kalp gibi çalışacak. Metromuz tam kapasiteyle çalıştığında, karşılıklı seferlerde saatte 64 bin kişi aynı anda yolculuk yapabilecek. 4 kişilik otomobil üzerinden hesaplarsak, saatte 16 bin araba trafikten çekilecek. Trafik stresinden, zaman israfından, egzoz gazlarından, yakıt giderinden kurtulacağız. Yerli yatırımı teşvik ederek kazanacağız."

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, protokol üyeleriyle metro hattı temeline ilk harcı attı.

GEBZE OSB-DARICA SAHİL METRO HATTI

Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı 15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan ve tamamı yerin altından geçen hattın 2022'de hizmete girmesi planlanıyor.

Gebze OSB ile Darıca Sahil arasını 19 dakikaya indirecek metro hattıyla Gebze OSB bölgesindeki trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması, şehir içi trafik yükünün asgari düzeye indirilmesi, kent merkezleri ve sanayi bölgelerine hızlı erişim hızının arttırılması amaçlanıyo