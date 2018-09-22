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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.09.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Kocaeli Gebze'de ekmeğe yüzde 25 zam

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Kocaeli Gebze'de ekmeğe yüzde 25 zam

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmek fiyatlarına uygulanan yüzde 25'lik zam ile daha önce 250 gramı 1.25 TL'ye satılan ekmeğin gramajı 200 grama çekilerek aynı fiyattan satılmaya başlandı. Fırınlarda yeni fiyatları gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

KOCAELİ Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 20 ile 25 arasında uygulanan zam bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya koyuldu. Uygulanan zam ile ekmeklerin gramajları 250 gramdan 200’e düşürüldü. Gramajı düşürülen ekmekler yine 1.25 TL'den satışa sunuldu. Gramajın düşürülmesi sonrasında çok sayıda fırında tekli ekmek yerine ‘Çiftli ekmek’ üretimine ağırlık verildi. Daha önce 500 gram olan çiftli ekmekğin de gramajı 400 grama düşürülerek 2.5 TL'den satışına başlandı.

Müşterilerin gelen zamlardan etkilendiğini belirten esnaflar, “Un fiyatlarında artış var olmaması gerekiyor. Müşteriler tepki gösteriyor. Çünkü arka arkaya gelen zamlar onları baya etkiledi. Yani sonuç olarak sıkıntı var. Artan giderler yüzünden ekmeğe de zam yapıldı. Unumuza, tuzumuza, mayamıza her şeyimize yüzde 80 civarında zam geldi. Ekmekte şu anda 250 gramdan 200 grama düştü. Ortalama yüzde 20, yüzde 25’lik bir zam olduğu görünüyor. 400 gram ekmeği şu an 2 buçuk liraya satıyoruz tezgahta. Ekmeği biraz büyüttüğümüz için kimi müşteriler kabullendi. Kimileri tekli istedi ama sadece çiftli ekmek ürettiğimizi söyledik. Zam ise Kocaeli Fırıncılar Odası’ndan geldi” dediler.

Kocaeli Gebzede ekmeğe yüzde 25 zam

Öte yandan ekmeğe zam yapıldığı öğrenen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

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