Koç Holding'ten "yatırımlara devam edeceğiz" mesajı

Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler Dergisi'nin kasım ayı sayısında, 28. Anadolu Buluşmaları'na katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun konuşmalarına yer verildi.



Ömer Koç, Türk iş dünyasının öncü kuruluşu olarak dürüstlüğe ve adalete dayalı iş ahlakından ürün kalitesine, markadan teknoloji gücüne kadar her zaman en yüksek standartları hedef aldıklarını belirtti.



Türkiye'nin gurur kaynağı olan müesseseler ve insanlar kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Koç, "Yıllardır iftiharla taşıdığımız bu bayrak, değerli bayilerimizle birlikte ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir." değerlendirmesini yaptı.



Koç, dünyadaki son toplumsal ve ekonomik gelişmelere değinerek, dünya genelinde politik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Rekabet koşullarının her geçen gün zorlaştığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:



"Liberal ekonomik düzenin istikrarını yitirdiği bir ortamda iş dünyası, yeni yatırımlar konusunda daha temkinli davranmak zorunda kalıyor. Dünün siyasi ve ekonomik gerçekleriyle bugünü anlamak imkansız hale geldi. Yarını okumak ise kehanet addediliyor. Çin, bir yandan ekonomisini giderek daha liberal hale getirirken diğer yandan 'Bir kuşak bir yol' projesiyle kendi hinterlandında ekonomik ve politik iş birliğine önderlik ediyor. Kapitalizmin, serbest piyasa ekonomisinin ve tam rekabetçiliğin beşiği olan Amerika, gümrük vergilerini artırıyor ve daha içe dönük politikalar benimsiyor.



İngiltere gibi köklü demokrasi kültürüne sahip bir ülkede bile politikacıların basiretsizlikleriyle sürüklendikleri Brexit sürecini daha da büyük bir kaosa dönüştürmeyi başarmış olmaları hayret verici. Son haftalarda dünyanın en büyük finans merkezlerinden Hong Kong'da, Güney Amerika'nın en müreffeh ülkesi Şili'de, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden Barselona'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüz binlerce insanı sokağa döken sebepler farklı olsa da küresel ölçekte yayılan mutsuzluğu endişe verici bir ortak payda olarak görüyorum."



Koç, böylesine şanssız zamanlarda hukuki çerçeveyi ayakta tutacak sağlam kurumsal mekanizmalar gerektiğe dikkati çekerek, "Her şeye rağmen Amerika ve İngiltere'de, yargı ve denetleme mekanizmalarının siyasi baskılardan ari olarak işleyişini görmek insanı bir nebze ferahlatıyor. Bu, önemle not edilmesi gereken bir husustur." görüşünü paylaştı.



"KISA VADELİ DALGALANMALAR UZUN DÖNEMLİ HEDEFLERDEN ALIKOYAMAZ"



Ömer Koç, küresel ve bölgesel dinamiklerin etkilerinin Türkiye'de de yakından hissedildiğini belirterek, "Üzerinde yaşadığımız topraklar benzersiz güzelliği ve stratejik konumuyla insanımız için büyük bir nimet, ancak aynı zamanda dünyanın en çetin bölgesel sorunlarının bazılarının ortasındayız. Bunların dışında kalabilmek ise giderek zorlaşıyor." değerlendirmesini yaptı.



Demokrasinin üstün standartlara yükseltilmesi ve kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi durumunda toplumsal huzur ve ekonomik refah için gerekli altyapının sağlanmış olacağını aktaran Koç, şunları ifade etti:



"Bizim insanımızın mayası, coğrafyanın dahi kaderini değiştirebilecek niteliktedir. Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yönetirken gelecek için de hazırlanmamız gerekiyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflere odaklanmaktan alıkoyamaz. Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı üstümüze vazife addediyoruz. Yurttaşlarımıza, bilim, eğitim, kültür

ve sanat alanlarında hizmet etmenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla ülkemizin ilk özel vakfı olarak kurulan Vehbi Koç Vakfı 50'nci yılını kutluyor. Yarım asır boyunca burs vererek, eğitim kurumları açarak, sağlık ve kültür alanında önemli hizmetler sunarak yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım harcaması yapan vakfımız, milyonlarca insanın hayatına dokundu. Şirketlerimizi, çalışanlarımızı ve bayilerimizi farklı konular etrafında birleştiren 'Ülkem İçin' projesiyle de ortak değer yaratmayı sürdürüyoruz."



Koç, topluluğun tüm başarılarında güçlü bayi teşkilatının payının çok büyük olduğunu vurguladı.



Sayısı 9 bine yaklaşan bu gücün, Koç Topluluğunun en önemli rekabet avantajı olduğunu belirten Koç, koşullar nasıl olursa olsun başarılarını çok daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Ülkemize ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir kentlerinde topluluk olarak toplam 665 bayi, satış noktası ve banka şubesiyle hizmet verdiklerini bildirdi.



Dünya ve Türkiye'deki son ekonomik gelişmelere değinen Çakıroğlu, "Topluluk olarak güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve risk yönetim politikalarımız sayesinde ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında daha dirençliyiz. Bu ekonomik ortamda Koç Topluluğu olarak, küresel vizyonumuz ve uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyor, istikrarlı performansımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Çakıroğlu, topluluk olarak güçlü bilançoları, dengeli portföy yapıları, yurt dışı gelirleri ve risk yönetim politikaları sayesinde ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında daha dirençli olduklarını vurguladı.



Koç Topluluğu şirketlerinin performansından bahseden Çakıroğlu, ortaya çıkan başarı tablosundan gurur duyduklarını dile getirdi.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun geleceğe hazırlanma sorumluluğuyla rekabetçi gücünü arttıracak, büyük bir kültürel dönüşüm programı yürüttüğü bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Hedeflediğimiz kültürel dönüşümü sağlayacak birçok program ve projemiz var. Bunların başında dijital dönüşüm programımız geliyor. Bu yolculukta gelişmiş veri analitiğinden yapay zekaya, nesnelerin internetinden blockchain'e, müşteri deneyiminin iyileştirilmesinden Sanayi 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Dijital dönüşümde teknoloji, sadece bir araç. Önemli olan teknolojinin getirdiği gelişmiş veri toplama ve analiz imkanlarını kullanarak veriye dayalı karar verme ve iş yapma disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirmek. Topluluğumuz açısından hayati öneme sahip bu dijital dönüşüm sürecinde siz kıymetli bayilerimizin çok önemli sorumlulukları var. Sizler de doğal olarak şirketlerimizde yürütülen projelerin önemli bir ortağısınız. Bu kapsamda hep birlikte siz yol arkadaşlarımızın işlerini büyütmek, sizleri rekabete karşı güçlendirmek ve kazançlarınızı arttırmak en önemli hedefimiz."

Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini vurgulayan Çakıroğlu, bu güvenle son 5 yılda 37 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Çakıroğlu, şartlar ne olursa olsun, faaliyette bulundukları tüm sektörlerde işlerini büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Markalarımızın itibarını bayilerimizle birlikte daha da güçlendireceğiz. Teknolojinin getirdiği imkanları ve yeni nesil pazarlama yöntemlerini kullanarak tüketiciye daha etkin ulaşacak ve onun ihtiyacına en iyi cevap veren kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız." değerlendirmesini yaptı.



GÖSTERGELERLE KOÇ TOPLULUĞU



Bu arada Bizden Haberler Dergisi'nin kasım ayı sayısında verilen bilgilere göre, Türkiye'nin yatırım şampiyonu olmayı sürdüren Koç Topluluğunun, 2018 kombine cirosu 306 milyar lirayla ülke milli gelirinin yüzde 8'ine eşdeğer.



Koç Topluluğu şirketleri Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirirken, ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamasının ilk 10'unda 4 şirket bulunuyor. Topluluğun ödediği vergiler ise Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 7'sine tekabül ediyor.



2007-2017 döneminde toplam 8,2 milyar liralık Ar-Ge harcaması yapan topluluk, 2018'de bu rakama 1,8 milyar lira daha ekledi.



Borsa İstanbul'daki en yüksek piyasa değerine sahip şirket de Koç Holding olurken, halka açık şirketlerin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin yüzde 16'sına denk geliyor.