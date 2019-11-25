Koç Holding'ten önemli Yapı Kredi açıklaması
Koç Holding, UniCredit'in Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağı yönünde çıkan haberler sonrasında KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz bir karar alınmadığı belirtildi.
Koç Holding, UniCredit'in Yapı Kredi Bankası'nı kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağıyla ilgili çıkan haberlerden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Bigpara'nın haberine göre, Koç Holding'ten yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz yönetim kurulunun herhangi bir karara varmadığı belirtildi.
Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit'ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.
Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır.
Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
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