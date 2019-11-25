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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.11.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Koç Holding'ten önemli Yapı Kredi açıklaması

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Koç Holding'ten önemli Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding, UniCredit'in Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağı yönünde çıkan haberler sonrasında KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz bir karar alınmadığı belirtildi.

Koç HoldingUniCredit'in Yapı Kredi Bankası'nı kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağıyla ilgili çıkan haberlerden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)  açıklamada bulundu. Bigpara'nın haberine göre, Koç Holding'ten yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz yönetim kurulunun herhangi bir karara varmadığı belirtildi.

Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit'ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

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