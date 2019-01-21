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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aytaç NALLAR
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

KOBİ’lerin yüzde 67’si sigortasız

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KOBİ’lerin yüzde 67’si sigortasız

TOBB ve Ergo Türkiye’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması’ sonuçlandı. Ergo Türkiye CEO’su Yıldırım Türe, işletmelerin yüzde 37’sinin sigortası olduğunu söyledi.

KOBİ’lerin yüzde 67’si faaliyetlerini sigortasız sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ergo Türkiye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması sonuçlandı. Araştırmanın sonuçlarını, Ergo Türkiye CEO’su Yıldırım Türe açıkladı. Türkiye’de 1.8 milyondan fazla KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini vurgulayan Türe, “TOBB işbirliğiyle bir pilot çalışma yürüterek araştırmayı gerçekleştirdik. Hedefimiz, KOBİ’lerin faaliyetlerini yürütürken sigortanın katkısına dikkat çekmek, sigorta ihtiyaçlarına yönelik farkındalık yaratmak ve iş hacimlerini sürdürülebilir kılarken, sigortalanmanın gerekliliği hakkında bakış açısı oluşturmak” dedi.

TERCİH DEĞİL, GEREKLİLİK

Türe, araştırma sonuçlarına göre; bir yıl ve daha az süredir sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerde iş yeri paket sigortası sahipliğinin yüzde 24,2 iken, faaliyet süresi arttıkça bu oranın da arttığını belirterek, 6-10 yıl arasında faaliyet gösteren KOBİ’lerde sigortalılık oranının yüzde 35,4’e, 16-20 arası sektörde yer alan KOBİ’lerde ise yüzde 43,7’ye kadar çıktığını söyledi. Türe, “Özellikle genç KOBİ’lere yönelik tavsiyemiz, sigortalanmayı bir masraf kaleminden ziyade, işlerinin ve mallarının güvencesi olarak görmeleridir” dedi.

Birçok riske karşı teminat sağlayan iş yeri paket sigortasına sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ünün ürünü faydalı bulduğunu, bu oranın faaliyet süresiyle doğru orantılı ilerlediğini ifade eden Türe, “11-15 yıldır faaliyet gösteren KOBİ’lerin sigorta memnuniyetinin yüzde 100’e ulaştığı görülüyor” şeklinde konuştu. Yıldırım Türe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısıtlı bütçelerle ekonomiye katkı sağlayan, emek harcanarak kurulan işyerlerini olası risklere karşı korumak, aslında bir tercih değil, gerekliliktir. Bu yüzden, KOBİ’lere sigortalanmayı bir masraf kalemi olarak görmek yerine ihtiyaçlarına uygun paket poliçeleri araştırmalarını ve zorlukla inşa ettikleri işyerlerini, maddi varlılarını, itibarlarını korumak için harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz.” 

YANGIN VE HIRSIZLIKTAN KORKUYORLAR

KOBİ’lerin sadece yüzde 37,1’i iş yeri paket sigortasına sahip.

İşletmelerin yüzde 20’si yangın, yüzde 14.7’si hırsızlık, yüzde 14.5’i depremden korkuyor.

Sigortalı işletmelerin tamamına yakını ürünü faydalı buluyor. 

KOBİ’lerin yüzde 72.4’ü sigortaya işyerinin güvencesi olarak, yüzde 28’i zorunluluk olarak, yüzde 10.6’sı da masraf kalemi olarak bakıyor.

İşletmelerin yüzde 52,3’ü, sigortanın büyümeye katkı sağladığını, yüzde 34’ü de sağlamadığını düşünüyor.

Hasar yaşayan KOBİ’lerin yüzde 43.5’i farklı bir sigorta paketine geçiyor.

KOBİ’lerin yüzde 57’ye yakını sigorta şirketlerine güveniyor.

İşletmelerin yüzde 69’u sigortasını acente ve brokerden yaptırıyor.

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