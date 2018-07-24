KOBİ’lerin nakit akışını hızlandırıyor
Sanal POS alt yapısıyla, ödeme sistemleri hizmet veren Moka Ödeme Kuruluşu, KOBİ’lere destek sunuyor. Kobiler, MokaPos ile ödemelerini Sanal Pos yönetim paneli üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile tahsil edebiliyor; API entegrasyonu ile de ödemeler en hızlı şekilde alınabiliyor.
KONU ile ilgili yapılan açıklamada “Firmaların ticari işlemlerdeki ödemelerini kartlı sistemler üzerinden yürütüp finansal yöntemleri kolaylaştıran Moka, esnek çözümler sunarak firma ihtiyaçlarına göre sektöre yenilikler kazandırıyor” denildi.
Açıklamanın devamında “KOBİ’lerin tek sözleşmeyle tüm bankaların kartlarından ödeme almalarını sağlayan, SMS ve e-posta ile ödeme isteğinde bulunarak tahsilat işlemlerini kolaylaştıran Moka finansal teknolojiler alanında etkinliğini sürdürmeye devam edecek” denildi.
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