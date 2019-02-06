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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

KOBİ'lerin alacaklarına devlet destekli güvence

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KOBİ'lerin alacaklarına devlet destekli güvence

ASO Başkanı Nurettin Özdebir "KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'ler uygun maliyetle alacaklarını sigorta ettirebilecek. Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'lerin alacaklarını uygun maliyetle sigorta ettirebileceklerini belirterek, "Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda tarafından düzenlenen "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" ile sanayicilere sistemin işleyişi hakkında bilgi verildiği bildirildi. 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in toplantıda yaptığı konuşmada, sanayicilerin, özellikle de KOBİ'lerin en büyük sorunlarının uzun vadeler ve teminatsız alacaklar olduğunu aktardığı belirtildi. 

Artık 120 günlük vadelerin peşin kabul edildiği bir noktaya gelindiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti: 

"Çek alıyorsunuz 4 ay sonrasına, üzerinde karekod da var. Firma sağlam gözüküyor ama bakıyorsunuz 3 gün sonra konkordato talebinde bulunmuş. Bu durumda küçük ölçekli firmalar büyük sıkıntıya giriyor. KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'ler uygun maliyetle alacaklarını sigorta ettirebilecek. Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem. Dünyada bu işi yapan sigorta şirketlerinin bile çok beğendiği bu yeni sistemin başarılı olmasını diliyorum." 

Toplantıya, Özdebir'in yanı sıra Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Ali Sertaç Canal ve çok sayıda ASO üyesi sanayicinin katıldığı da kaydedildi. 

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