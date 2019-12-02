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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KOBİ'leri ayakta tutmamız lazım

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KOBİ'leri ayakta tutmamız lazım

Ülkeye katma değer sağlayan firmaların yaşatılması gerektiğini söyleyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “3-5 kuruş zararı da göze alsanız günün sonunda KOBİ’yi ayakta tutarsanız, ticari hayatı ayakta tutarsınız. Ticari hayatı ayakta tutarsanız bankaları ayakta tutarsınız” dedi.

 

KREDİ Garanti Fonu (KGF) meselesini ‘memleket görevi’ olarak gördüklerini ifade eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Orada 3-5 kuruş zararı da göze alsanız günün sonunda KOBİ’yi ayakta tutarsanız, ticari hayatı ayakta tutarsınız. Biz Nefes kredi programlarında tek özel sektör bankası olmanın gururunu yaşadık. Ticari hayatı ayakta tutarsanız bankaları ayakta tutarsınız. KOBİ’ler candır. Onlara çok iyi bakmamız lazım. Ülkeye katma değer sağlayan firmaların yaşatılması gerek” dedi.

DÜŞÜK FAİZ İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Ateş, “Borçların ödeme imkanları doğrultusunda uzun vadeye yayılması hem onların ekonomiye katma değerini artıracaktır hem de istihdamı koruyacaktır ki Türkiye’nin en önemli meselesi büyüme ve istihdamdır. Şu anda yapılandırmanın olabildiğince sağlıklı yapılabilmesi için bütün bankalar çalışıyor. Faizlerin düşmüş olması da hem firmaların hem bankaların işini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yeniden yapılandırma kanununun getirdiği önemli avantajlar da var” ifadelerini kullandı.

PARA GİRİŞİ GEREKİYOR

Ateş, dünya genelinde tedavüldeki tahvil tutarının 55 trilyon dolar ve bunun 12.5 trilyon dolarının negatif faizde olduğunu belirterek, “Bunlar uzun dönemli tahviller. Ama bu getirisizlik insanların canına tak etti. Onun için gelişmekte olan pazarlara ciddi bir para akışı var. Türkiye, daha önce bundan 70 milyar doların üzerinde yararlanırken şimdi bu miktar 25-30 milyar dolarlara düştü. Bu para girişlerine ihtiyaç var. Çünkü bizim tasarruf miktarımız henüz büyüme emellerimizi tam olarak karşılamıyor. O nedenle burada da yapılması gereken çok şey var” diye konuştu. 

SENDİKASYONA İLGİ YÜKSEK

HAKAN Ateş, Türkiye’nin risk primi düştükçe ve kredi notu arttıkça sendikasyon ve yurtdışı borçlanma faizlerinin otomatik olarak düştüğünü aktararak, “Önümüzdeki hafta sendikasyonumuzu kapatıyoruz. Güzel bir kapanış olacak. Biz 6 yıl sonra tekrar toptan borçlanma pazarlarından çok güzel bir neticeyle karşınızda olacağız. Bütün işlemlerimiz tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından talep oldu. İhtiyacımız kadarını alacağız” diye konuştu.

CEO’LAR DİZİ İZLİYOR

TÜRKİYE’NİN tanıtımda dizilerin ne kadar etkili olduğuna bizzat şahit olduğuna dikkat çeken DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şunları söyledi: “Dubaili olsun Avustralyalı olsun İngiliz olsun, konuştuğum ne kadar üst düzey yönetici varsa aileleriyle birlikte Türk dizileri izliyorlar. Laf arasında bana Ertuğrul’u izledin mi diye soranlar oluyor. Yani diziler Türkiye’ye olan merakı büyük ölçüde artırıyor. Buna Latin Amerikalılar da dahil.”

 

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