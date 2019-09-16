KOBİ’lere öz disiplin... UNDP, Visa ve TÜRKONFED bankalarla birlikte şirketlere finansal okuryazarlık seferberliği başlattı
Visa, 27 bankanın desteğiyle TÜRKONFED ve UNDP ile birlikte bireylere yönelik finansal okuryazarlık projesinin ardından bu kez KOBİ seferberliği başlattı. KOBİ’lerin dijital dünyaya daha fazla uyum sağlayarak büyümelerini hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesinde 3 yılda 18 ilde 3 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.
BİREYSEL finansal okuryazarlık konusunda 10 yıldır ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesini yürüten Visa, şimdi de KOBİ’ler için kolları sıvadı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa; 27 bankanın desteğiyle, bu kez KOBİ’ler için ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesini hayata geçirdi. İşimi Yönetebiliyorum projesinde Boğaziçi Üniversitesi tarafından şirket temsilcilerine verilecek eğitimlerle KOBİ’lerin daha fazla büyüyebilmesi için özellikle finans, ihracat, rekabet ve dijitalleşme gibi alanlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olunacak. 3 yılda 18 ilde 3 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşılması hedeflenen İşimi Yönetebiliyorum projesinin tanıtım toplantısı, Antalya’da gerçekleşti. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas’ın katılımı ile gerçekleşen 2 günlük eğitim programında, finansal erişim, bütçe yönetiminde öz disiplin ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alındı.
Visa Türkiye Genel Müdürü Tezel, “Projeyle KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden bir yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz” dedi.
TÜRKONFED Başkanı Turan KOBİ’lerin enerjisinin en büyük bölümünün tahsilata gittiğini kaydederek KOBİ’leri dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturduğunu vurguladı.
UNDP Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi de, İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin küresel çapta bir model haline gelebileceğini belirterek şunları kaydetti: “Bu işbirliği, uluslararası ve ulusal bilgi birikimini ve kaynakları bir araya getirerek KOBİ’lerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılması ile bugünün ve geleceğin ekonomisinin gerçeklerinin doğurduğu ihtiyaçları karşılayacak.”
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