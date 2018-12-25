KOBİ’lere güvence 1 Ocak’ta devrede
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alacaklarını bildirdi.
Albayrak, dün Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tebliğlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, mesajında, “KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Albayrak, infografikle sistemin işleyişine ilişkin de bilgi aktardı. Buna göre, bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak. İnfografikte, “Bakanlığımız tarafından milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak” denildi. Bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ’ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak. Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
PEŞİNDE % 10 İNDİRİM
Alacak sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin dün Resmi Gazete’de iki ayrı tebliğ yayımlandı. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Prim tutarı, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek. Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesi yapılacak. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak. Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek.
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