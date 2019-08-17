KOBİ’lere Etiyopya çağrısı
Ticaret Bakanlığı, Türk KOBİ’lerine Çin, AB ve ABD başta olmak üzere dünya devlerinin ilgi gösterdiği Etiyopya’ya ihracat ve yatırım çağrısı yaptı.
Özellikle deri, tekstil-konfeksiyon, tarım aletleri, gıda, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları üretiminde faaliyet gösteren KOBİ’lere “bu pazara yönelin” tavsiyesinde bulunan bakanlık, ülkenin 10 yıl içinde 65 milyar dolarlık alt ve üst yapı projesi planladığına dikkat çekerek inşaat ile hizmetler sektörünü de uyardı.
Bakanlığın geçen hafta yayımladığı bültende, Etiyopya’nın neden büyük bir fırsat olduğuna ilişkin “Tüm ihraç mallarını Amerika, Kanada, Çin, Hindistan ve Avustralya pazarlarına gümrüksüz ve kota sınırlaması olmaksızın sunabilmektedir. Son 14 yılda yıllık ortalama yüzde 11’lik büyüme oranıyla dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Bu sürede doğrudan yabancı yatırım tutarı yüzde 46 artmıştır” denildi.
Bültende, yatırımın yanı sıra firmaların özelleştirmeleri de takip etmesi önerildi.
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