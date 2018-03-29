KOBİ’lere 2’nci ‘nefes’ kredisi
KOBİ’lere düşük faizli kredi amaçlayan “nefes kredisinde” ikinci uygulama dönemi başlıyor.
Nefes kredisinde ikinci dönemin tanıtımı Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve banka yöneticilerinin katılımıyla yarın İzmir’de yapılacak. Nefes kredisinin ilk uygulamasında yıllık yüzde 9.9 faizle KOBİ’lere kredi kullandırılması sağlanmıştı. Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu’nun dahil olduğu sistemde, KOBİ’ler oda ve borsalar üzerinden finansmana erişim sağlayabilmişti. 2016 yılı Aralık ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte duyurusu yapılan nefes kredisi için TOBB, 365 oda ve borsa ile birlikte toplam 500 milyon liralık mevduatını tahsis etmişti. Bunun karşılığında yaklaşık 80 bin firma için 5 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmuştu. Süreç sonunda da yaklaşık 30 bin KOBİ’nin 3 milyar TL’ye yakın bir kredi kullanması mümkün olmuştu.
İKİ KATINA ÇIKACAK
Yeni dönemde de, nefes kredisi faizinin piyasa faizlerinden daha düşük olmasının sağlanacağı vurgulanıyor. Bu sefer ki uygulamada ilkinden farklı olarak, katılım bankalarıyla birlikte 6 bankanın sisteme dahil olacağı kaydediliyor. Kullandırılacak kredi miktarının da banka sayısının artmasına bağlı olarak en az 2 kat artacağı ifade ediliyor.
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