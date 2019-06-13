KOBİ'lere 25 milyar TL

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar liralık destek devreye alınıyor. Yeni paket İVME paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. “Ekonomi Değer” Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketle firmalara cirosuna göre 5 ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

YÜK AZALACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bir süre önce “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı. 12 bankanın katıldığı yeni paketin en önemli amacı işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Ekonomi Değer Kredisi için, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler kapsama alındı.

ENFLASYONA ENDEKSLİ

Bankaların sunacağı kredi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Böylece, yakın zamanda düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etmiş olacak. Hem bankalar hem de işletmeler için büyük avantajlar sağlayan paket kapsamında TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise şöyle olacak:

6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4

6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5.

6 AYDA BİR GÜNCELLEME

Faiz oranı hesaplanırken kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek. Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5- 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Bu kapsamda, reel sektöre toplam 25 milyar lira tutarında finansman imkânı sağlanacak. Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere; 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ



TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) ekonomik gelişmelerin giderek daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek için enflasyona endeksli, makul fiyatlı, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile finansman imkânı sunulmaya başlanacağını bildirdi. Açıklamada, “TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4; 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5 olacak. Faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE baz alınacak ve 6 ayda bir kez güncellenecek. Firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında kredi kullandırılacak” denildi. TBB’den verilen bilgiye göre kredinin Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmı 0-125 milyon TL ciro aralığındaki; 12 milyar TL’lik kısmı cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilecek. Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 peşin olarak tahsil edilecek. Yararlanıcı belgeli harcama dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek.

KATILAN BANKALAR



Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank.