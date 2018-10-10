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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
10.10.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

KOBİ’ler için güçlü olmanın yolları anlatıldı

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KOBİ’ler için güçlü olmanın yolları anlatıldı

Geçen yılın sonunda kurulan ‘BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği’, kadınları hem sosyal alanda, hem de istihdam ve girişimcilik alanında desteklemek amacıyla çok yönlü programlar düzenlemeye, kadın girişimcileri buluşturan etkinlikler yapmaya devam ediyor. BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği’nin, girişimci kadınlara dönemin ihtiyacına uygun olarak destek vermek amacıyla Güz Buluşması kapsamında misyonu doğrultusunda ücretsiz olarak düzenlediği “Ekonomik Dalgalanmada Kadın Girişimcilere Öneriler” paneli, 9 Ekim Salı günü gerçekleştirildi.

EKONOMİK dalgalanmada güçlü olmanın yollarının aktarıldığı panele, Rıdvan Baştürk (Global Menkul Değerler A.Ş, Piyasa Analisti), Gaye Göker (Global MD Portföy Yönetimi A.Ş -Yönetim Kurulu Başkanı), Çiğdem Çil Yıldız (BizBizze Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş, Satış ve Pazarlama Direktörü) konuşmacı olarak yer aldı ve soruları cevaplandırdı.

BizBizze Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım ve Portföy Danışmanı Çiğdem Çil Yıldız, içinde bulunulan konjonktürün, risklerin arttığı bir döneme denk geldiğini şunlara dikkat çekti: “Özellikle artan jepolitik riskler ve büyük merkez bankalarının 2008 krizinden sonra izlediği genişlemeci para politikalarını terk ettiği veya terk etmeye hazırlandığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin dış ülkelerle olan ilişkileri, iç ve dış makro gelişmeler ekonomik dalgalanmaların oluşmasına, ABD ile gergin ilişkiler Türkiye’nin risk priminin yükselmesine neden oluyor.

İç makro dengelere baktığımızda, artan bütçe açığı ve TL’nin dolara karşı değer kayıpları neticesinde ithal malların pahalılaşması ve bu durumun fiyatlara yansıması nedeniyle enflasyon son yılların en yükseğine tırmanmış durumda. Son olarak, FED’in faiz artırımlarına devam etmesi ve diğer merkez bankalarının da genişleyici politikaları yavaş yavaş terk ediyor olması küresel faizlerin yükselmesine neden oluyor. Yükselen faizlere bir de Türkiye özelindeki riskler eklenince, borçlanma maliyetleri artıyor ve bu durum yurtdışından kredi bulunmasını zorlaştırıyor veya daha maliyetli hale getiriyor.”

Yıldız, mevcut durumda risklerin bilincinde olunup, özellikle iç talebe duyarlılığı az olan ihracata yönelik  alanlara yönelmek gerekebileceğini, küresel faizlerin arttığı ve artmaya devam etmesi beklenen süreçte özellikle döviz yükümlülüğünün minimum seviyelerde olmasının gerektiğini vurguladı.

 

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