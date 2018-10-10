KOBİ’ler için güçlü olmanın yolları anlatıldı
Geçen yılın sonunda kurulan ‘BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği’, kadınları hem sosyal alanda, hem de istihdam ve girişimcilik alanında desteklemek amacıyla çok yönlü programlar düzenlemeye, kadın girişimcileri buluşturan etkinlikler yapmaya devam ediyor. BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği’nin, girişimci kadınlara dönemin ihtiyacına uygun olarak destek vermek amacıyla Güz Buluşması kapsamında misyonu doğrultusunda ücretsiz olarak düzenlediği “Ekonomik Dalgalanmada Kadın Girişimcilere Öneriler” paneli, 9 Ekim Salı günü gerçekleştirildi.
EKONOMİK dalgalanmada güçlü olmanın yollarının aktarıldığı panele, Rıdvan Baştürk (Global Menkul Değerler A.Ş, Piyasa Analisti), Gaye Göker (Global MD Portföy Yönetimi A.Ş -Yönetim Kurulu Başkanı), Çiğdem Çil Yıldız (BizBizze Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş, Satış ve Pazarlama Direktörü) konuşmacı olarak yer aldı ve soruları cevaplandırdı.
BizBizze Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım ve Portföy Danışmanı Çiğdem Çil Yıldız, içinde bulunulan konjonktürün, risklerin arttığı bir döneme denk geldiğini şunlara dikkat çekti: “Özellikle artan jepolitik riskler ve büyük merkez bankalarının 2008 krizinden sonra izlediği genişlemeci para politikalarını terk ettiği veya terk etmeye hazırlandığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin dış ülkelerle olan ilişkileri, iç ve dış makro gelişmeler ekonomik dalgalanmaların oluşmasına, ABD ile gergin ilişkiler Türkiye’nin risk priminin yükselmesine neden oluyor.
İç makro dengelere baktığımızda, artan bütçe açığı ve TL’nin dolara karşı değer kayıpları neticesinde ithal malların pahalılaşması ve bu durumun fiyatlara yansıması nedeniyle enflasyon son yılların en yükseğine tırmanmış durumda. Son olarak, FED’in faiz artırımlarına devam etmesi ve diğer merkez bankalarının da genişleyici politikaları yavaş yavaş terk ediyor olması küresel faizlerin yükselmesine neden oluyor. Yükselen faizlere bir de Türkiye özelindeki riskler eklenince, borçlanma maliyetleri artıyor ve bu durum yurtdışından kredi bulunmasını zorlaştırıyor veya daha maliyetli hale getiriyor.”
Yıldız, mevcut durumda risklerin bilincinde olunup, özellikle iç talebe duyarlılığı az olan ihracata yönelik alanlara yönelmek gerekebileceğini, küresel faizlerin arttığı ve artmaya devam etmesi beklenen süreçte özellikle döviz yükümlülüğünün minimum seviyelerde olmasının gerektiğini vurguladı.
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