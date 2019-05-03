Yurt dışı eğitim sektörü Türkiye için bir fırsat olabilir
Eğitim, günümüzde tüm toplumların en çok yatırımda bulunduğu en gözde alanların başında geliyor. Dünya çapında şahsi harcamalar toplamının 50 milyar doları bulduğu tahmin edilen bu sektör; esasında farklı bir gelir kapısı olma özelliğini de beraberinde sunuyor. Özellikle yurt dışı eğitim harcamalarıyla yabancı öğrencilerden elde edilen gelir gelişmiş ülkelerin ekonomisine büyük artı değerler sağlıyor.
Yurt dışı eğitim danışmanlığı sektörü henüz Türkiye’de tam olarak kendi standartlarını oluşturmasa da bu alanda bazı Türk girişimcilerin olumlu çabaları bulunuyor. Eğitim için yurt dışına gitmek isteyen gençlere yardımcı olan Türk girişimciler; aynı zamanda Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilere de yardım ve imkân sağlıyor. Türkiye’nin yabancı öğrenci alımındaki YÖS sınavını kaldırmasıyla kolaylaşan bu süreçte, Türk girişimcilerin en önemli hedeflerinden birisini de Türkiye’deki üniversitelerin evrensel eğitim veren birer kurumlar hâline dönüştürülmesi oluşturuyor. Türk girişimcilere göre özellikle yurt dışındaki sektörü yakalamak için önce öğrenciyi ve akademik kurumları bilinçlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin tüm üniversitelerine ve büyükşehirlerin dışındaki şehirlerine yönelik bir tanıtımda da bulunma amacında olan girişimciler; öğrencileri bilinçlendirme noktasında da önerilerde bulunuyor. Türk girişimcilere göre doğru üniversite seçimi öğrenci henüz lisedeyken; yüksek lisans ve doktora seçimi ise öğrenci üniversitedeyken başlamalı.
ÜLKELER İÇİN YENİ BİR GELİR MODELİ
UNESCO’nun 2014 verilerine göre dünyada yaklaşık dört milyon uluslararası öğrenci bulunuyor. Amerika ve Kanada gibi ülkeler bu öğrenciler üzerinden ciddi bir ekonomik birikim elde ediyorlar. Örneğin; 2014 yılında Kanada’daki uluslararası öğrencilerin yıllık toplam harcamalarıyla ülkenin ekonomisine toplam 11 Milyar Dolar gelir sağlaması; yurt dışı eğitim sektörünün ülkeler için yeni bir gelir modeli olduğunu gösteren en önemli etkenlerden biri olduğunu açıklıyor.
TÜRKİYE’DE DURUM NE BOYUTTA?
YÖK'ün 2016-2017 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerinde belirtildiği üzere Türkiye’de toplam 108 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Yine aynı verilere göre bu öğrencilerin %5.7’si ön lisans programlarında, %69.5’i lisans programlarında, %17.7’si yüksek lisans programlarında ve %7’si doktora programlarında eğitim görüyor. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin sadece lisans programlarında ağırlıklı olarak bulunmaması Türkiye’nin sektöre dair yeni fırsatları da beraberinde taşıdığını vurguluyor.
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