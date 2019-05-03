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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kobi
03.05.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Yurt dışı eğitim sektörü Türkiye için bir fırsat olabilir

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Yurt dışı eğitim sektörü Türkiye için bir fırsat olabilir

Eğitim, günümüzde tüm toplumların en çok yatırımda bulunduğu en gözde alanların başında geliyor. Dünya çapında şahsi harcamalar toplamının 50 milyar doları bulduğu tahmin edilen bu sektör; esasında farklı bir gelir kapısı olma özelliğini de beraberinde sunuyor. Özellikle yurt dışı eğitim harcamalarıyla yabancı öğrencilerden elde edilen gelir gelişmiş ülkelerin ekonomisine büyük artı değerler sağlıyor.

Yurt dışı eğitim danışmanlığı sektörü henüz Türkiye’de tam olarak kendi standartlarını oluşturmasa da bu alanda bazı Türk girişimcilerin olumlu çabaları bulunuyor. Eğitim için yurt dışına gitmek isteyen gençlere yardımcı olan Türk girişimciler; aynı zamanda Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilere de yardım ve imkân sağlıyor. Türkiye’nin yabancı öğrenci alımındaki YÖS sınavını kaldırmasıyla kolaylaşan bu süreçte, Türk girişimcilerin en önemli hedeflerinden birisini de Türkiye’deki üniversitelerin evrensel eğitim veren birer kurumlar hâline dönüştürülmesi oluşturuyor. Türk girişimcilere göre özellikle yurt dışındaki sektörü yakalamak için önce öğrenciyi ve akademik kurumları bilinçlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin tüm üniversitelerine ve büyükşehirlerin dışındaki şehirlerine yönelik bir tanıtımda da bulunma amacında olan girişimciler; öğrencileri bilinçlendirme noktasında da önerilerde bulunuyor. Türk girişimcilere göre doğru üniversite seçimi öğrenci henüz lisedeyken; yüksek lisans ve doktora seçimi ise öğrenci üniversitedeyken başlamalı.

ÜLKELER İÇİN YENİ BİR GELİR MODELİ

UNESCO’nun 2014 verilerine göre dünyada yaklaşık dört milyon uluslararası öğrenci bulunuyor. Amerika ve Kanada gibi ülkeler bu öğrenciler üzerinden ciddi bir ekonomik birikim elde ediyorlar. Örneğin; 2014 yılında Kanada’daki uluslararası öğrencilerin yıllık toplam harcamalarıyla ülkenin ekonomisine toplam 11 Milyar Dolar gelir sağlaması; yurt dışı eğitim sektörünün ülkeler için yeni bir gelir modeli olduğunu gösteren en önemli etkenlerden biri olduğunu açıklıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE BOYUTTA?

YÖK'ün 2016-2017 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerinde belirtildiği üzere Türkiye’de toplam 108 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Yine aynı verilere göre bu öğrencilerin %5.7’si ön lisans programlarında, %69.5’i lisans programlarında, %17.7’si yüksek lisans programlarında ve %7’si doktora programlarında eğitim görüyor. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin sadece lisans programlarında ağırlıklı olarak bulunmaması Türkiye’nin sektöre dair yeni fırsatları da beraberinde taşıdığını vurguluyor.

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