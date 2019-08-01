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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKobi Yapım şirketleri yılda 52 milyona kadar ciro elde ediyor
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Kobi
01.08.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Yapım şirketleri yılda 52 milyona kadar ciro elde ediyor

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Yapım şirketleri yılda 52 milyona kadar ciro elde ediyor

Eğlence ve medya sektörüne yönelik çalışmalar yapan yapım ve prodüksiyon şirketlerinin adını daha çok reyting veya gişe rekorları kıran dizi ve filmlerden dolayı duysak da aslında her biri, dizi film çekimleri dışında, reklam, organizasyon, ve tanıtım etkinlikleri yaparak da adından söz ettiriyor.

Özellikle dünyaca ünlü film festivallerinde gövde gösterisi yapan filmler arasına düzenledikleri farklı konsept organizasyonlarla giren birçok yapım şirketi yurt dışında düzenlenen etkinlikler için en sık tercih edilenler. Girişimcilik ruhunu yapımcı olarak kullanmak isteyen ve sektöre tanıtım ve reklam organizasyonu yaparak başlayan ve bugün geldiği noktada en az 50 kişiyi istihdam eden  girişimciler bugün sektöre yön veren ve kitleleri de etkileyen bir güce sahip. Bu nedenle yeni çekilen ve sunulan yapımların kitlelere ulaşması zorlayıcı olsa da sektördeki potansiyel ve yurt dışından gelen yapım ve organizasyon talepleri medyaya adım atmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Özellikle son dönemde artan yabancı ortaklı çekilen filimler ile ortak yürütülen projeler bu konuda belirleyici oluyor.  

DİZİ İHRACATI 750 MİLYON DOLAR OLACAK

Dizi, film ve belgesel yapımcılarının kazandıkları rakamlar yıllık 52 milyon ciro ve 5 milyon liraya kadar ulaşıyor. Rakamların giderek artması ise Türk dizilerin yurt sınırlarını aşıp, dünyanın dört bir yanına ulaşmasından kaynaklanıyor. Özellikle Orta doğu, Balkanlar, Güney Amerika hatta Güney Kore’de izlenen Türk dizileri bu rakamlarda belirleyici oluyor. Bu ülkelere Türkiye’den ihraç edilen dizilerden elde edilen gelir son sekiz yılda 30 kat artmış durumda. 2008 yılında 10 milyon dolar olan dizi ihracatı geliri bugüne geldiğimizde ise 300 milyon dolara ulaştı. Ancak yapımcılar ve dizi ihracatçıları 2023 yılına gelindiğinde bu rakamın 750 milyon dolar olmasını ön görüyor.

EKONOMİYE DİZİ İHRACATIYLA DESTEK SAĞLANACAK

Yurt dışında büyük ilgiyle izlenen ve Türk dizi ve filmleri Türkiye’nin doğal güzellikleri, ürün ve hizmetlerinin dünyaya tanıtılması içinde bir araç. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Kültür Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı taslağından yaptığı derlemeye göre, dizi, film, belgesel, animasyon, kitap ve müzik eserleri alanlarındaki kültür ihracatının artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili meslek örgütlerinin katılımıyla çalışmalar yapılması planlanıyor. Böylece Türk kültür ürünlerinin kalitesi uluslararası pazarlara uygun olarak artırılacak. Televizyon kanallarının, dizi ve format üretimine ilişkin yatırımlar yapması ve sektörde yaratıcılığın gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunması teşvik edilecek. Yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştireceği ortak yapımlar da dahil, Türkiye'deki yabancı yapımcılar için özel destek programları uygulamaya konulacak. Yerli ve yabancı yapımcıların yararlanması amacıyla yüksek teknolojili imkanlara sahip çekim platoları ve stüdyolarının kurulması için çalışmalar yapılacak. Böylece, yerli yapımcıların da çekim için yurt dışına gitmesinin önüne geçilecek.

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