Türkiye’de ev dışı tüketim 50 milyon TL

Özellikle son yıllarda Anadolu lezzetlerinden yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranlar oluşturan yerli markalar buna verilecek en önemli örnek. İstanbul, Gaziantep, Mersin, Antalya ve Samsun gibi illerde her gün binlerce kişiye en kaliteli hizmeti sunarak fark yaratan restoran zincirleri yılın 365 günü en lezzetli yemekleri ve taze ürünlerini en hızlı ve iyi servis kalitesiyle birleştiriyor. Özellikle menülerinde kocaman burgerlere, taptaze salatalara, sandviçlere, et yemeklerine ve ev yapımı makarnalara kadar sunulan menüleri tüketicileri kendine çekmeyi başarıyor.

HOLDİNGLERİN YEME-İÇME SEKTÖRÜNE GİRMESİ BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Yeme içme ve restoran sektöründeki tüketici ve kar potansiyelinin farkına varan holdinglerin sektöre yatırım yapmaları da beraberinde rekabeti getirse de, aynı oran da yeme içme oranının artmasına ve sektörün daha hızlı büyümesine sebep oldu. Doğrudan yeme içme noktaları (Restoran, Kafe, Fastfood, Pastane, Bar-Pub vb..) 2013 yılına göre %9 büyüdü. Restoran ve Kafeler, nokta sayısı anlamında en fazla artış gösteren kanal tiplerinden oldu. Restoran ve Kafe sayısı 3 yıl öncesine kıyasla %23 büyürken; Bar/Pub ve Birahane tipindeki noktalar azaldı. İstanbul ve Ankara’da yeme içme noktalarının sayısında ise artış devam ediyor. Bunda yeni açılan AVM’ler, yeni yerleşim bölgelerinin oluşması nokta sayılarını arttıran etkenlerden biri.

TÜKETİM YÜZDE 7 ARTTI

Restoran sektörünün bu kadar büyümesinin en etkili nedenlerinden biri de hayat standartlarının ve bazı yaşam geleneklerinin değişmesinden kaynaklanıyor. Türkiye’de ev dışında yemek yeme alışkanlığı 1980’lı yıllardan itibaren başladı ve bugün geldiği noktada otel ve restoranlar olmak üzere her türlü iş yerinin temizlik, gıda ve sarf malzemeleri tedariğinin sağlandığı yeni pazar, ev dışı tüketim sektörünü oluşturdu. Öyle ki; ABD’de 621 milyar euro, Avrupa’da 546 euro olan EDT (ev dışı tüketim) pazarı, Türkiye’de toplam 50 milyar lira olarak ölçülüyor. Bu rakam ABD pazarının 37, Avrupa pazarının ise 29’da biri büyüklüğe denk geliyor. Türkiye’de ev dışı tüketim harcamaları 2015 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış gösterdi. Gıdadaki büyüme ise yüzde 9 oranında.

KÜRESEL MUTFAKLARA YÖNELİM

Restoran zincirleri kalite standartlarını, hızını ve hizmet kalitesini artırmak için özelleştirilmiş menülere odaklanıyor. Ayrıca restoran işletmecileri, çeşitli kanunlar kapsamında zorunlu hale gelen etiket gereksinimleri çerçevesinde ürünlerinin kalori miktarını gösteriyor. Y ve Z kuşağı restoranların sunumlarını etkilemesiyle de belirleyici bir ol üstleniyor. Bu nedenle küresel etnik mutfak tercihleri artıyor. Bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 80’i ayda en az bir kez etnik bir restoranda yemek yiyor. Bu nedenle restoran yatırımcıları işletmelerinde farklılaşmaya gidiyor.