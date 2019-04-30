Türkiye’de diyet yemek sektörünün önü gelecekte daha da açık
Türkiye’de diyet yemek sektörü son yıllarda büyük gelişme kaydederek kapıya teslim hizmetiyle gündelik hayatın içerisine tam olarak yerleşti. Büyükşehirlerde yapılan kapıya teslim hizmetleriyle kişilere yönelik servisler başlatan KOBİ’ler; Türkiye’nin obezite soruna da yeni çözümler getirebilme hedeflerini paylaşıyor.
Obezite günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri. Türkiye’de ise bu soruna yönelik yeni çözüm arayışları genel olarak kapıya teslim diyet yemek sektöründe merkezileşmeye başlıyor. Türk girişimcilerinin bu noktadaki en büyük isteği ise standart üretim noktasında müşteriden gelen talepleri besin tercihleri üzerinden detaylarıyla karşılama noktasında birleşiyor. Müşteri profili genel olarak 25 ve 50 yaş aralığındaki çalışan kesimden oluşan diyet yemek sektöründeki girişimci işletmeler; bu alanda obeziteyle mücadele eden ailelerin yanında obezite riski bulunan çocuklara da hizmet vermeyi hedefliyor. Öte yandan Seda Sayan, Ece Erken, Metin Arolat, Ebru Destan, Gamze Karaman gibi birçok ünlü isim de formunu korumak için işletmelerin sunduğu kapıya teslim hizmetinden destek alıyor.
DÜNYANIN VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE OBEZİTE SORUNU VAR
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılında derlediği verilere göre obezite görülme sıklığı tüm dünyada kadınlarda yüzde 39,2; erkeklerde ise yüzde 24,4 olarak ölçüldü. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ayrıca obezite görülme sıklığı 1975 yılından itibaren tam üç kat arttı. Veriler üzerinden analiz yapıldığında Türkiye’de de durumun pek farklı olmadığı görülüyor. TÜİK’in 2016 yılında ‘’Türkiye Sağlık Araştırması’’ üzerinden derlediği verilerde Türkiye’deki bireylerde obezite görülme oranı %19,6 olarak yer alıyor.
KADINLARDA ORAN DAHA DA FAZLA
Öte yandan TÜİK’in aynı araştırmasına göre Türkiye’deki verilere cinsiyet ayrımıyla bakılırsa; 2016 yılında kadınların %23,9’unun obez, %30,1’inin ise obez öncesi olduğu görülüyor. Erkekler de ise bu oran sırasıyla yüzde 15,2 ve 38,6 şeklinde gözlemleniyor.
OBEZİTE SADECE TEK BAŞINA TEHLİKE ARZ ETMİYOR
Gelecekte dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığının daha da artacağı obezite sorunu esasında sadece fiziksel görünümle değil; beraberinde getirdiği sağlık sorunlarıyla da kişiye bir tehlike sunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın derlediği listeye göre obezite; insülin direnci, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, felç, astım, solunum zorluğu gibi ciddi fiziksel rahatsızlıkların yanında toplumsal uyumsuzluk, anoreksiya nevreza gibi ruhsal sorunlara da neden olabiliyor.
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