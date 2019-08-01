Türkiye’de çalışabilir durumda 2 milyon engelli vatandaş var

Türkiye’de ise nüfusumuzun yüzde 12.29’unun yani yaklaşık 10 milyon bireyin engelli olduğu belirtiliyor. Nüfus yaşlandıkça ve kronik hastalıklar arttıkça engelli sayısı artmaya devam ederken, engelli bireyler için iş hayatında istihdam sağlanması için de çalışmalar sürüyor. Türiye’de engelli rakamları her geçen gün artarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin kadının en az bir engelinin olduğunu açıkladı. Rakamların bu seviyelere ulaşmasıyla, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve istihdamı sağlanması içinse hem devletin sağladığı iş kursları, hem de özel kurumların düzenlediği iş eğitimleri engelliler için yeni bir umut kapısı oluyor.

GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYENLERE DEVLET DESTEĞİ 50 BİN TL OLDU



Eğitim kurslarının yanı sıra girişimci olarak da iş hayatında var olmak isteyen kişilere devlet verdiği hibe desteğiyle de birçok kolaylık sağlıyor. Bu anlamda 36 bin TL olan hibe desteği, 50 bin TL ye yükseltilmesiyle çalışan engelli sayısı girişimci olarak da iş dünyasında aktif rol olmaya başladı.

113 BİN ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLİYOR



Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun verdiği bilgilere göre 2017 sonu itibariyle kamuda 10 bin 323 ve özel sektörde 102 bin 751 kişi olmak üzere toplam 113 bin 074 engelli işçi istihdam ediliyor. Toplam engelli memur sayısı ise 54 bin. Oysa, çalışabilir durumda yaklaşık 2 milyon engelli bulunuyor. Tüm bu bireylerin iş hayatına ve topluma katkıları için düzenlenen kurslarda ve eğitimlerde, bilgi ve yetenekleri kayıt altına alınan engelli vatandaşlar uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. Verilen eğitimlerden sonra da katılımcıların her biri ofis görevlisi, psikolog, muhabir, hatta AB için proje yazan engelli vatandaşlar iş hayatının birçok branşında hizmet sunabiliyor.

ENGELLİ KONTENJANI MEMUR SAYISI 53 BİNE YÜKSELDİ

Dünyada ve Türkiye’de en yaygın engel gruplarının sırasıyla ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel engelliler ve süreğen hastalıklar olduğu tespit edildi. Türkiye’deki engelli nüfusunun %2,58’ini ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel engelliler %9,7’sini ise süreğen hastalığı olanlar meydana getiriyor. Araştırmalara göre engellilerin işgücüne katılmaları ile ilgili verilere bakıldığında yaklaşık %78’nin işgücüne dâhil olmadığı görülmekte. İşgücüne dâhil olan yaklaşık %22’lik oranın ise, sadece yaklaşık %20’si istihdam edilmektedir. Süreğen hastalığı olanların %23’ü işgücüne katılmakta ve yalnız %20’si istihdam edilmekte. %78’lik kısmın da iş gücüne dahil olması için süren çalışmalar ve kişilerin yeteneklerine göre verilen eğitimlerin istihdamı artırması bekleniyor. Öyle ki; Verilen eğitimler ve düzenlenen sınavların sonuçlarından sonra; engelli vatandaşların istihdamları kapsamında memur kontenjanında da ciddi bir artış olduğu gözleniyor. 2002 yılı itibariyle engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken bu rakam 2018 yılı aralık ayı itibariyle 53 bin 017’ye yükselmiş durumda.