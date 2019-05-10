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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKobi Standart Profil Grubu 7 ülkede 12 fabrika ile üretim yapıyor
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Kobi
10.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Standart Profil Grubu 7 ülkede 12 fabrika ile üretim yapıyor

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Standart Profil Grubu 7 ülkede 12 fabrika ile üretim yapıyor

Otomotiv yan sanayinde sızdırmazlık profili üretimine Düzce’de başlayan Standard Profil Grubu, 42 yılda alanında dünya markası haline geldi. 1977 yılında Düzce’de kurulan ve 2000’li yıllarla hızlı bir büyüme yakalayan marka bugün Çin’den Fas’a kadar 7 ülkede 12 fabrika ile üretim yapıyor.

YAKLAŞIK 42 yıl önce otomotiv yan sanayinde sızdırmazlık profili üretimi için kurulan Standard Profil Grubu, bugün 5 kıtada faaliyet gösteren, 8 bin kişiye istihdam yaratan bir dev haline geldi. İstanbul, Düzce ve Manisa’nın yanı sıra İspanya, Fas, Çin, Güney Afrika, Bulgaristan ve Meksika’da da üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Standard Profil Grubu CEO’su Turhan Semizer, “Toplam 12 fabrikasıyla 25’ten fazla otomobil markasına özel sızdırmazlık çözümleri üreten şirket, tüm dünyada 11 satış ve mühendislik ofisine ve 3 Ar-Ge merkezine sahip” şeklinde konuştu.

YÜZDE 80’İ İHRACAT
Markanın kuruluşunu ve büyümesini anlatan Turhan Semizer, şöyle konuştu: “90’lı yıllara kadar yerel bir tedarikçi olarak Oyak Renault, Ford Otosan, Tofaş, Fiat gibi markalara Türkiye’de hizmet sağladık. 90’lı yılların başında ihracata başladık. 2005’de ise ilk yurtdışı fabrikası ve şirketin ikinci fabrikası Bulgaristan’da açıldı. Rakiplerimiz Avrupa’da zayıflarken kendisi çok hızlı büyüdü. Alman şirketlerle iş birliği yaparken öte yandan Volkswagen’e hizmet vermek üzere Güney Afrika’da yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdik. Sonrasında Volkwagen ve Audi Grubu için Çin’e de bir fabrika açıldı 

2012’de İspanya’da Logrono bölgesinde dört tane Fas’ta ise yeni bir fabrikası olan rakip şirket satın alınarak büyümeye devam etti. Tam bu büyüme döneminde Standard Profil’in Türkiye’de 2008-2009’da Manisa’da ilk fabrikası açıldı. Standard Profil Grubu olarak merkezimiz İstanbul’da ve 7 ülkede 12 fabrikamız var. Ciromuz yıllık 400 milyon Euro civarında. Bunun yaklaşık 170 milyon Euro’sunu Türkiye’den elde ediyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80’i ihraç ediliyor, geri kalanı Türkiye’deki şirketlere tedarik ediliyor. Dolayısıyla bütünüyle grubumuzun iş modeli ihracat ve yurtdışı gelir üzerine kurulu.

EN BÜYÜK MÜŞTERİMİZ ALMAN VE AMERİKALI
Bir araçta ön, arka, sağ ve sol kapıda camlar vardır ve cam bir kanal içerisinde hareket eder. Bu sisteme cam kanalı denir. Hem cama yönlendirir hem de sızdırmazlık sağlar, dışarıdan yağmur, çamur, toz, ses girmesini engeller. Aracın açılıp kapanan kısımlarıyla dış ortamı birbirinden ayırmanız gerekir. Bu da profil dediğimiz bir malzemeyle sağlanıyor. Dünyadaki bütün araçlara üretim yapıyoruz. En büyük müşterimiz Almanlar. Onun dışında ikinci en büyük müşterimizi Fiat Chrysler Grubu. 3’üncü en büyük müşterimiz ise Ford. Şu anda elektrikli araçların yükselişiyle birlikte startuplara çalışmaya başladık. Meksika’da bir fabrikamız var, Amerika’da mühendislik ve satış ofisimiz var, Amerika’daki yeni startuplarla çalışıyoruz.

E-velocity senede 200 bin elektrikli araç üretmeyi planlayan Amerika’da bir platform, bunun bütün dizaynını biz yapıyoruz mesela. Büyük projeler peşindeyiz.

AR-GE VE İNOVASYON
Ar-Ge çalışmalarımızı grup bazında yönetiyoruz. Düzce, Manisa ve Logrono’daki Ar-Ge merkezlerinden tüm gruba hizmet sağlıyoruz. Grup için inovasyon, sektör beklentilerine göre yüksek teknoloji alanları hedef alınmış çalışma alanlarını içeriyor. 2000’li yıllarda yakalanan büyüme trendinin ardından aynı dönemde Ar-Ge ve inovasyona verilen ağırlığı artırmaya başladı. Bu alanda yatırımları tüm hızımızla sürdürüyoruz. Standard Profil Ar-Ge projeleri mevcut projelerin, ürünlerin ve üretim sistemlerinin geliştirilmesinin ötesinde, otomotiv sektörünün geleceğine odaklanıyor. Pazar dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, sızdırmazlık profili alanında müşterilerine ve otomotiv sektörüne yön veren teknolojiler geliştirmeyi planlıyoruz.”

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