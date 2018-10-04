Sokak hayvanlarına bir kap mama
Scotty, 4 Ekim’de belirli lokasyonlarda yapılacak yolculuklarda kullanıcılara mama kabı ve mama hediye ediyor.
Scotty, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü özel bir projeyle kutluyor. “Bir Kap Mama Işınla” kampanyasıyla sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlayan Scotty, kullanıcılarını da duyarlı olmaya davet ediyor. Kampanya çerçevesinde 4 Ekim’de belirli lokasyonlarda yapılacak yolculuklarda kullanıcılara, içinde mama kabı ve mama olan Scotty çantaları armağan ediliyor.
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