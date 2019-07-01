Soğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kobi HaberleriSoğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor
GeriKobi Soğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kobi
01.07.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Soğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor

Taze sıkılmış sebze suyu ve meyve suları, enerji verme, alkalileştirme, toksinlerden arındırma ve hem içimizi hem dışımızı gençleştirme özelliği ile son zamanlarda sağlıklı yaşamak isteyenler için fazlasıyla ön planda.

Amerika başta olmak üzere, özellikle vitamin ve minarelerini soğuk sıkım tekniği ile kaybetmeyen meyve ve sebze suları tüm dünyada detoks metodu olarak da kabul ediliyor. Sağlıklı yaşam formülü olarak yeni bir seçenek olarak ön plana çıkan taze sıkım meyve suları kısa sürede tüketiciler tarafından kabul görmesiyle de tüketici potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı ve yeni bir iş gücü ortaya çıkardı. Bu nedenle dünyada birçok örneği bulunan soğuk sıkım meyve ve sebze suları Türkiye’de de git gide üretici ve tüketici sayılarını artırıyor.

GÜNDE 3 TONU AŞAN ÜRETİM YAPILIYOR

Türkiye pazarında daha yeni yeni keşfedilen bir iş alanı olan soğuk sıkım meyve ve sebze sularının sırrı cold press yönteminde gizli. Bu yöntemle elde edilen meyve suları sindirim sistemini dinlendirmeyi dolayısıyla vücudun toksinlerden arınmasını ve yeniden yapılanmaya odaklanmasını sağlıyor. Bu nedenle kilo vermek ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler başta olmak üzere sağlıklı gıdalar tüketmek isteyenlerin tercihi artık bu tarz katkı maddesiz ürünler oluyor. 2015 yılında Türkiye, KOBİ’lerin yatırımlarıyla ilk defa bu yöntemle tanıştı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bir yenisini ekledi.  Peşi sıra gelen diğer KOBİ’ler de pazar paylarını artırarak bugün birçok bayilik ve satış noktasıyla tüketicilere kolaylıkla ulaşım sağlıyor. Soğuk sıkım meyve suyu üretimine sınırlı miktarda üretim kapasitesiyle başlayan küçük işletmeler günümüze geldiğimizde ise günde 3 tonu aşan soğuk sıkım meyve ve sebze suyu üretimi yapıyor. Amerika’daki iş hacmi 5 milyarın üzerinde olan bu pazarın Türkiye’deki büyüklüğüne dair bir tahmin yapılamasa da potansiyeli gören girişimciler yeni markalarla pazarı her geçen gün büyütüyor.

3 GÜN İÇİNDE TÜKETMEK GEREKİYOR

Sağlıklı tüm beslenme planları düzenli sebze ve meyve tüketimini önerir. Birçok sağlık kuruluşu günde 3-5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini söyler. Bu nedenle taze sebzeler ve meyveler eğer beslenmenizde çok sık yer almıyorlarsa, tüketimi arttırmak adına günlük normal beslenmenize ek olarak 1-2 bardak sebze ve meyve suyu tüketebilirsiniz. Bu noktada soğuk sıkım meyve ve sebze suları katkısız bir ürün olmasıyla da diğer gıdalara fark atıyor. Ancak bu ve benzeri meyve sularını kullanırken dikkat edilmesi gereken kural bu suların sıkıldıktan yani üretildikten sonra üç gün içinde tüketilmesi. İçinde koruyucu madde olmadığından raf ömrü kısa olan bu ürünleri kullanırken aynı zamanda kilo vermek isterseniz de hayvansal proteinlerden, kafein ve işlenmiş gıdalardan kendinizi uzak tutarak vücudun alkali dengesini düzenlemesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamış oluyorsunuz. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Karar bugünden itibaren geçerli! Dizel araçlara yasak geliyor
Hasankeyf-2 Köprüsü'nde son 30 metre
Diyanet açıkladı! İşte vekaletle kurban kesim bedelleri
İSO Türkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde