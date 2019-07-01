Soğuk sıkım meyve ve sebze suları yeni bir pazar yaratıyor

Amerika başta olmak üzere, özellikle vitamin ve minarelerini soğuk sıkım tekniği ile kaybetmeyen meyve ve sebze suları tüm dünyada detoks metodu olarak da kabul ediliyor. Sağlıklı yaşam formülü olarak yeni bir seçenek olarak ön plana çıkan taze sıkım meyve suları kısa sürede tüketiciler tarafından kabul görmesiyle de tüketici potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı ve yeni bir iş gücü ortaya çıkardı. Bu nedenle dünyada birçok örneği bulunan soğuk sıkım meyve ve sebze suları Türkiye’de de git gide üretici ve tüketici sayılarını artırıyor.

GÜNDE 3 TONU AŞAN ÜRETİM YAPILIYOR

Türkiye pazarında daha yeni yeni keşfedilen bir iş alanı olan soğuk sıkım meyve ve sebze sularının sırrı cold press yönteminde gizli. Bu yöntemle elde edilen meyve suları sindirim sistemini dinlendirmeyi dolayısıyla vücudun toksinlerden arınmasını ve yeniden yapılanmaya odaklanmasını sağlıyor. Bu nedenle kilo vermek ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler başta olmak üzere sağlıklı gıdalar tüketmek isteyenlerin tercihi artık bu tarz katkı maddesiz ürünler oluyor. 2015 yılında Türkiye, KOBİ’lerin yatırımlarıyla ilk defa bu yöntemle tanıştı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bir yenisini ekledi. Peşi sıra gelen diğer KOBİ’ler de pazar paylarını artırarak bugün birçok bayilik ve satış noktasıyla tüketicilere kolaylıkla ulaşım sağlıyor. Soğuk sıkım meyve suyu üretimine sınırlı miktarda üretim kapasitesiyle başlayan küçük işletmeler günümüze geldiğimizde ise günde 3 tonu aşan soğuk sıkım meyve ve sebze suyu üretimi yapıyor. Amerika’daki iş hacmi 5 milyarın üzerinde olan bu pazarın Türkiye’deki büyüklüğüne dair bir tahmin yapılamasa da potansiyeli gören girişimciler yeni markalarla pazarı her geçen gün büyütüyor.

3 GÜN İÇİNDE TÜKETMEK GEREKİYOR

Sağlıklı tüm beslenme planları düzenli sebze ve meyve tüketimini önerir. Birçok sağlık kuruluşu günde 3-5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini söyler. Bu nedenle taze sebzeler ve meyveler eğer beslenmenizde çok sık yer almıyorlarsa, tüketimi arttırmak adına günlük normal beslenmenize ek olarak 1-2 bardak sebze ve meyve suyu tüketebilirsiniz. Bu noktada soğuk sıkım meyve ve sebze suları katkısız bir ürün olmasıyla da diğer gıdalara fark atıyor. Ancak bu ve benzeri meyve sularını kullanırken dikkat edilmesi gereken kural bu suların sıkıldıktan yani üretildikten sonra üç gün içinde tüketilmesi. İçinde koruyucu madde olmadığından raf ömrü kısa olan bu ürünleri kullanırken aynı zamanda kilo vermek isterseniz de hayvansal proteinlerden, kafein ve işlenmiş gıdalardan kendinizi uzak tutarak vücudun alkali dengesini düzenlemesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamış oluyorsunuz.