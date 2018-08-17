Robotların Yapamayacağı 10 Meslek

Gelecekle ilgili konuşulan komplo teorilerinin başında robotların hayatımızı ele geçireceği ve onlar yüzünden milyonlarca insanın işsiz kalacağı korkusudur. Evet, robotların yani yapay zekayların gelecekte rolü çok daha fazla olacak. Ancak insanlardan alamayacakları bazı meslekler de olacak. İşte onlardan bazıları…

Öğretmenlik

Dünyanın en önemli mesleklerinden biri olan öğretmenlik, insana özgü pek çok duygunun yönlendirilmesi ve akademik açıdan geniş bir alanda hakim olunması gereken mesleklerden biri. Bu alanda robotlardan ya da teknolojiden yararlanmak elbette mümkün ancak gelecekte bir robotun öğretmenlik mesleğini ele geçirmesi mümkün değil.

Avukatlık

İnsan ilişkilerini hukuk kurallarına göre düzenleyen yasalar, herkes tarafından anlaşılamayan önemli noktalara sahip. Yasaların bütün derinliklerini incelemenin yanı sıra insanlarla duygusal ve psikolojik ilişki kurmanın da önemli olduğu mesleklerden biri olan avukatlık, yapay zekanın kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir meslek değil. Bu nedenle robotların yapamayacağı mesleklerden biri de öğretmenlik.

Yazarlık

Her ne kadar uzmanlar gazeteciliğin gelecekte robotlar tarafından yapılabileceğini belirtse de yazarlık ve şairlik yapmak robotların hakkıyla yapabileceği bir meslek olarak görülmüyor. İnsana ait duyguların sanat, hayal gücü ve kelime kullanma yeteneği ile bir araya gelmesiyle ortaya çıkan edebi eserlerin üretimi, uzun yıllar sadece insana ait olacak.

Sporculuk

Kas, beyin ve uzun süreli çalışma gücüne dayalı olan özellikle atletizm branşlarında yer alan sporcuların yerini robotların aldığını düşünebiliyor musunuz? Ya da futbol müsabakasında sahada robotların olduğunu. Spor karşılaşmalarını anlamlı kılan unsurlardan biri de insana özgü duyguların yer almasıdır. Bu nedenle çocuklarınızı küçük yaşta profesyonel bir sporcu olacak şekilde yetiştirebilirsiniz.

Aşçılık

Mutfakta insanların en büyük yardımcılarından biri de teknolojik cihazlar. Yemek yaparken robotlardan yardım alabilirsiniz. Ancak bu yapay zeka ürünleri, hiçbir zaman bir aşçı kadar lezzetli yemekler yapamaz. Üstelik aşçılık, son yıllarda gençler arasında gözde mesleklerden biri haline geldi.

Moda Tasarımcılığı

Hayal gücü ve kişisel birikime dayalı emeğin en önemli sermaye olduğu moda tasarımcılığı, robotların insanlarla boy ölçüşemeyeceği alanlardan biri olarak görülüyor.

Akademisyenlik

Sürekli araştırma ve geliştirmeye dayalı mesleklerden biri olan akademisyenlik, teknolojiden yardım alınsa da insan aklı ve gücünün temel alındığı mesleklerin başında geliyor.

Müzisyenlik

Duygu ve hayalgücünün notalara döküldüğü, insanlık tarihiyle eşit bir geçmişe sahip olan bu meslek, robotlar tarafından sadece belirli birimlerde yapılabilir ve tam olarak yapamayacakları bir meslek olarak devamlılığını korur.

Doktorluk

Tıp dünyasındaki gelişmeler teknoloji ile neredeyse doğru orantılı. Fakat doktorluk mesleği, insan ilişkilerini de gerektiren bir meslek olması nedeniyle popülerliğini uzun yıllar koruyacaktır.

Güvenlik Personeli

Hızlı ve güçlü hareket etmeyi gerektiren aynı zamanda insanlarla doğru ilişki kurmayı zorunlu kılan mesleklerden olan güvenlik sorumluluğu hem çok ciddi hem de robotların yapamayacağı meslekler arasında bulunuyor.