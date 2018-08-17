Robotların Yapamayacağı 10 Meslek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kobi HaberleriRobotların Yapamayacağı 10 Meslek
GeriKobi Robotların Yapamayacağı 10 Meslek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kobi
17.08.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Robotların Yapamayacağı 10 Meslek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robotların Yapamayacağı 10 Meslek

Gelecekle ilgili en çok konuşulan konu robotlar ve yapamayacakları meslekler. İşte onlardan bazıları...

Gelecekle ilgili konuşulan komplo teorilerinin başında robotların hayatımızı ele geçireceği ve onlar yüzünden milyonlarca insanın işsiz kalacağı korkusudur. Evet, robotların yani yapay zekayların gelecekte rolü çok daha fazla olacak. Ancak insanlardan alamayacakları bazı meslekler de olacak. İşte onlardan bazıları…

Öğretmenlik

Dünyanın en önemli mesleklerinden biri olan öğretmenlik, insana özgü pek çok duygunun yönlendirilmesi ve akademik açıdan geniş bir alanda hakim olunması gereken mesleklerden biri. Bu alanda robotlardan ya da teknolojiden yararlanmak elbette mümkün ancak gelecekte bir robotun öğretmenlik mesleğini ele geçirmesi mümkün değil.

Avukatlık

İnsan ilişkilerini hukuk kurallarına göre düzenleyen yasalar, herkes tarafından anlaşılamayan önemli noktalara sahip. Yasaların bütün derinliklerini incelemenin yanı sıra insanlarla duygusal ve psikolojik ilişki kurmanın da önemli olduğu mesleklerden biri olan avukatlık, yapay zekanın kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir meslek değil. Bu nedenle robotların yapamayacağı mesleklerden biri de öğretmenlik.

Yazarlık

Her ne kadar uzmanlar gazeteciliğin gelecekte robotlar tarafından yapılabileceğini belirtse de yazarlık ve şairlik yapmak robotların hakkıyla yapabileceği bir meslek olarak görülmüyor. İnsana ait duyguların sanat, hayal gücü ve kelime kullanma yeteneği ile bir araya gelmesiyle ortaya çıkan edebi eserlerin üretimi, uzun yıllar sadece insana ait olacak.

Sporculuk

Kas, beyin ve uzun süreli çalışma gücüne dayalı olan özellikle atletizm branşlarında yer alan sporcuların yerini robotların aldığını düşünebiliyor musunuz? Ya da futbol müsabakasında sahada robotların olduğunu. Spor karşılaşmalarını anlamlı kılan unsurlardan biri de insana özgü duyguların yer almasıdır. Bu nedenle çocuklarınızı küçük yaşta profesyonel bir sporcu olacak şekilde yetiştirebilirsiniz.

Aşçılık

Mutfakta insanların en büyük yardımcılarından biri de teknolojik cihazlar. Yemek yaparken robotlardan yardım alabilirsiniz. Ancak bu yapay zeka ürünleri, hiçbir zaman bir aşçı kadar lezzetli yemekler yapamaz. Üstelik aşçılık, son yıllarda gençler arasında gözde mesleklerden biri haline geldi.

Moda Tasarımcılığı

Hayal gücü ve kişisel birikime dayalı emeğin en önemli sermaye olduğu moda tasarımcılığı, robotların insanlarla boy ölçüşemeyeceği alanlardan biri olarak görülüyor.

Akademisyenlik

Sürekli araştırma ve geliştirmeye dayalı mesleklerden biri olan akademisyenlik, teknolojiden yardım alınsa da insan aklı ve gücünün temel alındığı mesleklerin başında geliyor.

Müzisyenlik

Duygu ve hayalgücünün notalara döküldüğü, insanlık tarihiyle eşit bir geçmişe sahip olan bu meslek, robotlar tarafından sadece belirli birimlerde yapılabilir ve tam olarak yapamayacakları bir meslek olarak devamlılığını korur.

Doktorluk

Tıp dünyasındaki gelişmeler teknoloji ile neredeyse doğru orantılı. Fakat doktorluk mesleği, insan ilişkilerini de gerektiren bir meslek olması nedeniyle popülerliğini uzun yıllar koruyacaktır.

Güvenlik Personeli

Hızlı ve güçlü hareket etmeyi gerektiren aynı zamanda insanlarla doğru ilişki kurmayı zorunlu kılan mesleklerden olan güvenlik sorumluluğu hem çok ciddi hem de robotların yapamayacağı meslekler arasında bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

Gemiyle geldiler, ilçe hareketlendi

Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki birimini satmak istiyor

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?