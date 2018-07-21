Pomodoro tekniği ile zamanınızı kolayca yönetin
Günümüzde dikkat süresinin azalması motivasyonda yeni teknikleri ortaya çıkıyor. İşte en popüleri pomodoro tekniği hakkında bilmeniz gerekenler...
Deneyenler tarafından en etkili çalışma tekniği olarak gösterilen pomodoro, 1992 yılından beri uygulanır. Çalışacağınız konuya ve zamana karar verin; verimli çalışmanın keyfini çıkarın.
Pomodoro nedir?
Francesco Cirillo tarafından bulunduran teknik; 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan çalışma tekniğidir. Teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan 30 dakikalık bir döneme bir pomodoro denir.
Avantajları
Uzun çalışma saatleri dış etkenler tarafından bölünmeye oldukça müsaittir. Dış etkenlerin etkisiz hale getirilerek çalışıldığı pomodoro tekniğinde 25 dakikalık çalışma süreniz boyunca tamamen odaklanmış olursunuz.
Teknik hakkında bilmeniz gerekenler
Odaklanmaya oldukça önem verilen teknikte, 25 dakikalık çalışma süresi boyunca çalışılan konu haricinde birşey düşünülmemesi gerekir. Aynı şekilde 5’er dakikalık molalarda da çalıştığınız konu hakkında düşünmeniz kesinlikle yasaktır.
Konu ve süre
Bu teknikten en etkili şekilde yararlanmak için çalışacağınız konuyu anlamanız için kaç pomodorinin size yeteceğini belirleyerek başlamanız gerekir. Pomodori sürelerini en doğru şekilde ayarlayabilmek için çalışırken yanınızda zamanlayıcı bulundurmayı unutmayın.
8 saat çalışabilme imkanı
Pomodori tekniğinin en güzel yanı gün içinde mola süreleri ile birlikte 8 saate kadar çalışma imkanı verebilmesidir. Üstelik pomodori yöntemi ile çalıştığınızda, normal çalışma tekniklerine göre çok daha az yorgun hissedersiniz.
Tam konsantrasyon
Pomodori tekniğinde tam odaklanma halini sağlamak için çalışmaya başlamadan önce çevrenizdekileri uyararak sizi rahatsız etmemelerini istemelisiniz. Ayrıca çevrimiçi bildirimlerin ve arama, mesaj gibi haberleşme kanallarının sizi rahatsız etmemesi için telefonunuzu sessize almayı unutmayın.
Plan bozulursa
Pomodoro tekniği ile çalışırken, elinizde olmayan bir sebepten dolayı planınızı bozulduğunda yapmanız gereken o günki planınızın yanına dikkat çekici bir işaret eklemektir. Planınızı bozan etkeni belirleyerek bir sonraki çalışma sürenizde dikkatinizi dağıtmaması için gereken önlem almalısınız.
İdeal plan
Pomodoro tekniği ile çalışmak için en uygun plan, çalışacağınız konuyu tamamen bitirebileceğiniz saati belirleyerek size kaç tane pomodoro süresinin yeteceğini belirlemektir. Sonrasında ise zamanlayıcınızı ayarlayarak çalışmaya başlayabilirsiniz.
Düzenli değerlendirme
Pomodoro tekniğini verimli şekilde uygulayabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çalışma planlarınızı haftalık ve aylık olarak değerlendirmeye almaktır. Düzenli değerlendirme yaparak çalışmaya devam ettiğiniz zaman teknik oldukça verimli olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle