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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kobi
21.07.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Pomodoro tekniği ile zamanınızı kolayca yönetin

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Pomodoro tekniği ile zamanınızı kolayca yönetin

Günümüzde dikkat süresinin azalması motivasyonda yeni teknikleri ortaya çıkıyor. İşte en popüleri pomodoro tekniği hakkında bilmeniz gerekenler...

Deneyenler tarafından en etkili çalışma tekniği olarak gösterilen pomodoro, 1992 yılından beri uygulanır. Çalışacağınız konuya ve zamana karar verin; verimli çalışmanın keyfini çıkarın.

Pomodoro nedir?

Francesco Cirillo tarafından bulunduran teknik; 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan çalışma tekniğidir. Teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan 30 dakikalık bir döneme bir pomodoro denir.

Avantajları

Uzun çalışma saatleri dış etkenler tarafından bölünmeye oldukça müsaittir. Dış etkenlerin etkisiz hale getirilerek çalışıldığı pomodoro tekniğinde 25 dakikalık çalışma süreniz boyunca tamamen odaklanmış olursunuz.

Teknik hakkında bilmeniz gerekenler

Odaklanmaya oldukça önem verilen teknikte, 25 dakikalık çalışma süresi boyunca çalışılan konu haricinde birşey düşünülmemesi gerekir. Aynı şekilde 5’er dakikalık molalarda da çalıştığınız konu hakkında düşünmeniz kesinlikle yasaktır.

Konu ve süre

Bu teknikten en etkili şekilde yararlanmak için çalışacağınız konuyu anlamanız için kaç pomodorinin size yeteceğini belirleyerek başlamanız gerekir. Pomodori sürelerini en doğru şekilde ayarlayabilmek için çalışırken yanınızda zamanlayıcı bulundurmayı unutmayın.

8 saat çalışabilme imkanı

Pomodori tekniğinin en güzel yanı gün içinde mola süreleri ile birlikte 8 saate kadar çalışma imkanı verebilmesidir. Üstelik pomodori yöntemi ile çalıştığınızda, normal çalışma tekniklerine göre çok daha az yorgun hissedersiniz.

Tam konsantrasyon

Pomodori tekniğinde tam odaklanma halini sağlamak için çalışmaya başlamadan önce çevrenizdekileri uyararak sizi rahatsız etmemelerini istemelisiniz. Ayrıca çevrimiçi bildirimlerin ve arama, mesaj gibi haberleşme kanallarının sizi rahatsız etmemesi için telefonunuzu sessize almayı unutmayın.

Plan bozulursa

Pomodoro tekniği ile çalışırken, elinizde olmayan bir sebepten dolayı planınızı bozulduğunda yapmanız gereken o günki planınızın yanına dikkat çekici bir işaret eklemektir. Planınızı bozan etkeni belirleyerek bir sonraki çalışma sürenizde dikkatinizi dağıtmaması için gereken önlem almalısınız.

İdeal plan

Pomodoro tekniği ile çalışmak için en uygun plan, çalışacağınız konuyu tamamen bitirebileceğiniz saati belirleyerek size kaç tane pomodoro süresinin yeteceğini belirlemektir. Sonrasında ise zamanlayıcınızı ayarlayarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Düzenli değerlendirme

Pomodoro tekniğini verimli şekilde uygulayabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çalışma planlarınızı haftalık ve aylık olarak değerlendirmeye almaktır. Düzenli değerlendirme yaparak çalışmaya devam ettiğiniz zaman teknik oldukça verimli olacaktır.

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