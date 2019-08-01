Pasta ve fırıncılık yatırımcılar için risksiz yeni bir sektör

Tarih boyunca sade ve standart pastane konseptini koruyan pastaneler ve fırınlar çağın değişimine ayak uydurarak standartlarını, pişirme yöntemlerini, ürün çeşitliliğini değiştirerek hem butik pastacılığın önünü açtı hem de farklı, renkli ve sıra dışı tasarımlarla tatlı lezzetini birleştirdi. Özellikle son beş yıldır gittikçe artan butik pasta atölyeleri sayesinde hem gözümüz hem de midemiz şenlendi. Pasta ve fırıncılığın dönüşümüne ayak uyduran işletmeler kalite, hijyen ve konfor odaklı çalıştıkları için de çok sevildi ve tutuldu. Bu özelliklere sahip olan küçük işletmeler ve butik pastacılar markalaşma yolunda da ilk adımlarını attı.



KİŞİYE ÖZEL KONSEPT PASTALAR HERKESİ CEZBETTİ



Modern pasta ve fırıncılığa yönelen işletmeler, şık dekorasyonları konforlu oturma mekanlarıyla müşteri sayısını her geçen artırdı ve bayilik verecek kadar geniş kapsamlı bir şekilde değişti. Aynı zamanda pastane ve kafe kültürünün yanı sıra butik pastacılığı bu kadar çok öne çıkaran şey özel günlerde yapılan sıra dışı, kişiye özel yapılan konsept pastalar oldu. Pastacıların adeta bir sanatçı gibi çalışıp ortaya çıkardıkları ürünlerin farkı ve görselleri nedeniyle farklı meslek gruplarından pek çok kişinin de ilgisini çekerek lezzetli bir hobi haline geldi. Pek çok kişi hobi olarak başladığı pastacılık atölyelerinden sonra küçük işletmeci olarak bu alana yöneldi. Özel pastacılık sektörüne ilginin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ise girişim uzmanları yatırım yapmak isteyenler için pastacılık sektörünün karlı bir alan olduğuna dikkat çekerek riski düşük bir sektör olarak gösteriyor. Ayrıca franchise modeliyle de büyüme garantisi bulunduğundan yatırımcılar için avantajlı bir sektör olarak kabul ediliyor.



UCUZ PASTA ALMAYIN



Butik pasta yapımına talep ve yatırım bu kadar çok olması beraberinde rekabeti de getiriyor. Sektöre yeni giren birçok kişi kalitesi, hijyeni ve farkı lezzet ve sunumlarıyla fark yaratmaya çalışırken kimileri de pastacılıktan payını almak için kaliteyi düşürerek ve fiyat kırarak avantaj sağlamaya çalışıyor. Ancak uzmanlar ucuz ve kaliteden uzak ürünlere karşı uyarıyor. Ucuz pasta almayın diyen uzmanlar;” Yapılan ürünleri daha ucuza mal etmek adına kırık yumurta kullanılması, pastaneden hazır alınan bir pastanın şeker hamuruna sarılıp tekrar yeniymiş gibi satılması ya da hazır kekin içine kremşanti sıkıp satanlara karşı dikkatli olunması konusunda tüketicileri uyarıyor ve ucuz pastalara karşı dikkatli olun diyor.