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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKobi Pasta ve fırıncılık yatırımcılar için risksiz yeni bir sektör
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Kobi
01.08.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Pasta ve fırıncılık yatırımcılar için risksiz yeni bir sektör

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Pasta ve fırıncılık yatırımcılar için risksiz yeni bir sektör

Dünyada atağa geçen sektörlerden biri olan pasta ve fırıncılık Türkiye’de de alışılagelmiş kalıpları kırarak yeni bir gelenek oluşturdu.

Tarih boyunca sade ve standart pastane konseptini koruyan pastaneler ve fırınlar çağın değişimine ayak uydurarak standartlarını, pişirme yöntemlerini, ürün çeşitliliğini değiştirerek hem butik pastacılığın önünü açtı hem de farklı, renkli ve sıra dışı tasarımlarla tatlı lezzetini birleştirdi. Özellikle son beş yıldır gittikçe artan butik pasta atölyeleri sayesinde hem gözümüz hem de midemiz şenlendi. Pasta ve fırıncılığın dönüşümüne ayak uyduran işletmeler kalite, hijyen ve konfor odaklı çalıştıkları için de çok sevildi ve tutuldu. Bu özelliklere sahip olan küçük işletmeler ve butik pastacılar markalaşma yolunda da ilk adımlarını attı.

KİŞİYE ÖZEL KONSEPT PASTALAR HERKESİ CEZBETTİ

Modern pasta ve fırıncılığa yönelen işletmeler, şık dekorasyonları konforlu oturma mekanlarıyla müşteri sayısını her geçen artırdı ve bayilik verecek kadar geniş kapsamlı bir şekilde değişti. Aynı zamanda pastane ve kafe kültürünün yanı sıra butik pastacılığı bu kadar çok öne çıkaran şey özel günlerde yapılan sıra dışı, kişiye özel yapılan konsept pastalar oldu. Pastacıların adeta bir sanatçı gibi çalışıp ortaya çıkardıkları ürünlerin farkı ve görselleri nedeniyle farklı meslek gruplarından pek çok kişinin de ilgisini çekerek lezzetli bir hobi haline geldi. Pek çok kişi hobi olarak başladığı pastacılık atölyelerinden sonra küçük işletmeci olarak bu alana yöneldi. Özel pastacılık sektörüne ilginin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ise girişim uzmanları yatırım yapmak isteyenler için pastacılık sektörünün karlı bir alan olduğuna dikkat çekerek riski düşük bir sektör olarak gösteriyor. Ayrıca franchise modeliyle de büyüme garantisi bulunduğundan yatırımcılar için avantajlı bir sektör olarak kabul ediliyor.   

UCUZ PASTA ALMAYIN

Butik pasta yapımına talep ve yatırım bu kadar çok olması beraberinde rekabeti de getiriyor. Sektöre yeni giren birçok kişi kalitesi, hijyeni ve farkı lezzet ve sunumlarıyla fark yaratmaya çalışırken kimileri de pastacılıktan payını almak için kaliteyi düşürerek ve fiyat kırarak avantaj sağlamaya çalışıyor. Ancak uzmanlar ucuz ve kaliteden uzak ürünlere karşı uyarıyor. Ucuz pasta almayın diyen uzmanlar;” Yapılan ürünleri daha ucuza mal etmek adına kırık yumurta kullanılması, pastaneden hazır alınan bir pastanın şeker hamuruna sarılıp tekrar yeniymiş gibi satılması ya da hazır kekin içine kremşanti sıkıp satanlara karşı dikkatli olunması konusunda tüketicileri uyarıyor ve ucuz pastalara karşı dikkatli olun diyor.

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