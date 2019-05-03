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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKobi Organik tekstil sektörü hem çevreyi hem de cildimizi olası zararlardan kurtarabilir
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Kobi
03.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Organik tekstil sektörü hem çevreyi hem de cildimizi olası zararlardan kurtarabilir

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Organik tekstil sektörü hem çevreyi hem de cildimizi olası zararlardan kurtarabilir

Dünyamız ve tüm çevresel kaynaklar gün geçtikçe daha da zayıflıyor ve ölüyor. Bu noktada özellikle endüstriyel üretimlerde her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleşen organik tekstil; üretiminde hiçbir kimyasal girdiyi bulundurmadığından yeni üretim biçimiyle insanlığa yeni çözümleri de beraberinde getiriyor. Bu sektördeki girişimcilerin en büyük motivasyonlarından birisini ise çevreye, doğaya ve cilde zarar vermeden tekstil ürünleri üretme noktası oluşturuyor.

Dünyada ve Türkiye’de zamanla popülerliği yükselen bir sektör olan organik tekstil; yeni üretim biçimlerinin vizyonunu da ortaya koyuyor. Sektördeki Türk girişimciler; İngiltere, İskandinavya ve Japonya’nın başını çektiği yurt dışı pazarlarına yönelik şimdiden atılımda bulunuyor. Organik tekstil konseptini oluşturan ev tekstil ürünleri ve organik oyuncak sektörü gibi geniş bir aralıkta ürün yelpazesi sunabilen Türk girişimciler; yüzde 100 organik ürünleriyle alanında öncü bir konumda bulunuyor. Türk girişimcilerin bu noktadaki en önemli atılımlarından birisini ise ev tekstilinin yanında organik oyuncak pazarı oluşturuyor. Çocuklar için kimyasal girdilerden dolayı üretim süreci sağlıksız olan oyuncakların yerine yüzde 100 organik patili ayı, tavşan, kuzu, kedi, köpek, fil gibi peluş oyuncak hayvanların üretilmesi; çocuklu ailelerin organik tekstil konusunda bir farkındalığa sahip olmasını da sağlıyor. Özellikle organik tekstil ürünlerinin üretim aşamasındaki süreçte yer alan tekstil terbiye işlemlerinde belirli kimyasal girdilerin etkisinde kalmaması; ürünlerin kısırlığa, astıma ve kansere yol açabilecek tehlikelere sahip olmamasını da beraberinde getiriyor.

ORGANİK TEKSTİLDE ÖNÜMÜZ DAHA DA AÇIK

Organik tekstil üretiminin temel taşı olan organik pamuk; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın APK Etüt ve Proje Dairesi’nin sunduğu verilere göre Türkiye’de 1998 yılında yaklaşık 2500 kg toplam üretimi ile başladı. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Ensitüsü’nün derlediği verilere göre ise 2016 yılında bu üretim 19 bin ton düzeyine ulaştı. Türkiye’de Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli gibi illerde yapılan organik pamuk üretiminde kimyasalların kullanılmama hâli biyolojik çeşitliliğin korunmasına da yardımcı oluyor.

KLASİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ZARARLARI

Ekolojik tekstil ürünlerinden bağımsız olarak; klasik tekstil ürünleri, üretim sürecinde kullanılan boyalar ve ağır metaller nedeniyle kanserojen yapabilme etkisiyle biliniyor. Oysa klasik tekstil ürünlerinin zararı sadece tekstil terbiye işlemlerinde saklı değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre konvansiyonel pamuk üzerine uygulanan kimyasal maddeler sonucunda gelişmekte olan ülkelerde her yıl binlerce kişi astım, kanser ve nörolojik hasar gibi ciddi sağlık problemleri yaşıyor.

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