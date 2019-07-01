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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kobi
01.07.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Organik gıda üretimi 800 milyon doları aştı

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Organik gıda üretimi 800 milyon doları aştı

Organik gıda pazarı, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim talebi arttıkça yıllar içerisinde istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor.

Organik gıda tüketiminin en üst seviyelere ulaştığı günümüzde tüketicilerin taleplerine cevap vermek adına birçok üretici gıda üretimlerini katkısız, doğal ve organik ürünlerden yapmaya başladı. Özellikle büyük şehirlerde hazır organik gıdalara yönelik oluşan taleplerle birçok küçük işletme üretimlerini artırarak birçok farklı alternatif sunuyor. Tüketicilerin farkındalığının artmasıyla beraber organik ürün pazarı büyürken, sağlıklı ve doğal kavramları önemini bir kat daha arttırıyor. Öyle ki üretim aşamasında hiçbir kimyasala maruz kalmadan üretilen mahsullerin katkı maddesi içermemesi sebebiyle organik ürünler sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi. 

EN ÇOK ORGANİK REÇEL SATILIYOR

Sağlıklı beslenme açısından organik ürünlerin faydaları sebebiyle bu ve benzeri gıdalara karşı bilinç ve talep arttı. Bu artışla beraber ev yapımı yöresel organik gıdalar özellikle şehirli tüketiciler tarafından en parlak dönemini yaşıyor. Yöresel organik gıdalarda sunulan çeşitler oldukça fazla ve sınırsız. Ancak hem sağlıklı, hem organik, hem de hijyenik olan bu ürünler arasında en çok tercih edilen erişte de dahil olmak üzere, reçeller ve şekersiz marmelat ürünler. Özellikle turunç ve portakal reçelleri yöresel ürünlerin başında en çok tercih edilen organik gıdalardan…   

TARIM ALANLARI 70 MİLYON HEKTARA YÜKSELDİ

Geçmiş yıllarda daha çok ihraç edilen organik ürünler, artık iç piyasada da ciddi olarak talep görmeye başladı. Birçok organik gıda üretimi yapan KOBİ’nin doğan talep karşısında üretim kapasitesini artırması ve pazar payını giderek yükseltmesi son dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden. Dünyada 105 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan organik pazar, Türkiye'de de büyümeye devam ederek 2017'de 800 milyon doları aştı. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 2017 verilerini kapsayan “Organik Tarım Dünyası – İstatistikler ve Gelişen Trendler 2019” raporunu yayımladı. Rapora göre küresel organik tarım alanları yaklaşık 70 milyon hektara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL ORGANİK GIDA PAZAR HACMİ 97 MİLYAR DOLAR

181 ülkeden derlenen veriler gösteriyor ki küresel ölçekte organik tarım arazileri önemli ölçüde artarken, buna paralel olarak organik perakende satışları da artmaya devam ediyor. Son güncel verilere göre küresel organik gıda pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 89,7 milyar dolardan 97 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. 

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