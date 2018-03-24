Müşterilerinizle doğru konuşma rehberi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kobi
24.03.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Müşterilerinizle doğru konuşma rehberi

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Müşterilerinizle doğru konuşma rehberi

Müşterilerinizle nasıl konuşmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte müşteriyle konuşma sırları...

Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, başarınız müşterilerinizin memnuniyetine bağlıdır. Müşterilerinizi memnun etmeniz için altın kural ise onlarla doğru konuşmak ve verimli iletişim kurmaktan geçer.

1) İlk İzlenim

İlk izlenim her zaman önemlidir. İster yüz yüze, ister telefon ile iletişim kuruyor olun, gülümsemeyi ihmal etmeyin. Unutmayın, gülümseme bulaşıcıdır ve telefonda dahi olsanız müşteriniz bunu fark edecektir.

2) Müşterilerinizi Dinleyin

Verimli iletişimin ilk kuralı iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Müşterilerinizin öncelikle ne istediğinden tam olarak emin olun. Daha sonra isteklerini karşılayacak doğru önerilerde bulunmanız çok daha kolay olacaktır.

3) Kibar ve Ölçülü Olun

Müşterileriniz ile konuşurken daha samimi bir iletişim yaratma çabanız karşı tarafa laubalilik olarak yansıyabilir. Bu sebepten müşterinizin yaş, cinsiyet gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak seviyeli ancak samimi bir dil kullanın.

4) Ürününüz/Hizmetiniz Hakkında Bilgili Olun

Sağladığınız ürün/hizmet konusunda yetkin olun ve müşterinize doğru bilgiler verin.  Müşterilerinizin soracağı sorulara tatmin edici cevaplar verebileceğinizden emin olun.

5) Müşterilerinizi Önemseyin

Müşterilerinize karşı sabırlı olun ve onları gerçekten önemseyin. Anlayışlı ve yardımsever biçimde konuşmaya özen gösterin. Seçtiğiniz kelimelerden ses tonunuza kadar müşterilerinizi önemsediğinizi hissettirmeniz işinize olumlu yansıyacaktır.

6) Dürüst Olun

Sağladığınız ürün ya da hizmetin hangi açılardan müşterinize uygun olduğunu, hangi açılardan yetersiz kalabileceği konusunda dürüst olarak açıklama yapmayı alışkanlık haline getirin. Satış yapmak için ürün/hizmetin sağladığı olanakların dışında vaatler vermekten kaçının.

7) Seçenek Sunun

Müşterinizin ilgilendiği ürün/hizmetin dışında onun taleplerine daha çok hitap edeceğini düşündüğünüz farklı seçenekler sunun. Müşterinize yalnızca bir seçenek bırakmayın.

8) Satışa Odaklanmayın

İlk hedefiniz satış yapmak değil, müşterinizin isteklerine doğru biçimde cevap vermek olsun. Satış odaklı davranmanız müşteriniz tarafından samimiyetinizin sorgulanmasına ve güvensizliğe yol açacaktır.

9) Müşterilerinizi Bekletmeyin

Telefonda ya da yüz yüze iletişimde müşterilerinizin bekleme sürelerini olabildiğince düşük tutmaya dikkat edin. Uzun süre cevap alamayan müşterinin sabırsızlanacağını ve olumsuz bir ruh haline bürünebileceğini unutmayın. Her zaman aktif ve hızlı olmanız müşteri memnuniyetini arttıracaktır.

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