Müşterilerinizle doğru konuşma rehberi
Müşterilerinizle nasıl konuşmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte müşteriyle konuşma sırları...
Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, başarınız müşterilerinizin memnuniyetine bağlıdır. Müşterilerinizi memnun etmeniz için altın kural ise onlarla doğru konuşmak ve verimli iletişim kurmaktan geçer.
1) İlk İzlenim
İlk izlenim her zaman önemlidir. İster yüz yüze, ister telefon ile iletişim kuruyor olun, gülümsemeyi ihmal etmeyin. Unutmayın, gülümseme bulaşıcıdır ve telefonda dahi olsanız müşteriniz bunu fark edecektir.
2) Müşterilerinizi Dinleyin
Verimli iletişimin ilk kuralı iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Müşterilerinizin öncelikle ne istediğinden tam olarak emin olun. Daha sonra isteklerini karşılayacak doğru önerilerde bulunmanız çok daha kolay olacaktır.
3) Kibar ve Ölçülü Olun
Müşterileriniz ile konuşurken daha samimi bir iletişim yaratma çabanız karşı tarafa laubalilik olarak yansıyabilir. Bu sebepten müşterinizin yaş, cinsiyet gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak seviyeli ancak samimi bir dil kullanın.
4) Ürününüz/Hizmetiniz Hakkında Bilgili Olun
Sağladığınız ürün/hizmet konusunda yetkin olun ve müşterinize doğru bilgiler verin. Müşterilerinizin soracağı sorulara tatmin edici cevaplar verebileceğinizden emin olun.
5) Müşterilerinizi Önemseyin
Müşterilerinize karşı sabırlı olun ve onları gerçekten önemseyin. Anlayışlı ve yardımsever biçimde konuşmaya özen gösterin. Seçtiğiniz kelimelerden ses tonunuza kadar müşterilerinizi önemsediğinizi hissettirmeniz işinize olumlu yansıyacaktır.
6) Dürüst Olun
Sağladığınız ürün ya da hizmetin hangi açılardan müşterinize uygun olduğunu, hangi açılardan yetersiz kalabileceği konusunda dürüst olarak açıklama yapmayı alışkanlık haline getirin. Satış yapmak için ürün/hizmetin sağladığı olanakların dışında vaatler vermekten kaçının.
7) Seçenek Sunun
Müşterinizin ilgilendiği ürün/hizmetin dışında onun taleplerine daha çok hitap edeceğini düşündüğünüz farklı seçenekler sunun. Müşterinize yalnızca bir seçenek bırakmayın.
8) Satışa Odaklanmayın
İlk hedefiniz satış yapmak değil, müşterinizin isteklerine doğru biçimde cevap vermek olsun. Satış odaklı davranmanız müşteriniz tarafından samimiyetinizin sorgulanmasına ve güvensizliğe yol açacaktır.
9) Müşterilerinizi Bekletmeyin
Telefonda ya da yüz yüze iletişimde müşterilerinizin bekleme sürelerini olabildiğince düşük tutmaya dikkat edin. Uzun süre cevap alamayan müşterinin sabırsızlanacağını ve olumsuz bir ruh haline bürünebileceğini unutmayın. Her zaman aktif ve hızlı olmanız müşteri memnuniyetini arttıracaktır.
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