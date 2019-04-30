Modern çay evleri, dünyada en çok çay tüketen toplum olan bizlere yeni bir çözüm sunuyor

Çay kültürü Türkiye’nin ve Türk insanının günlük hayatının özüne yerleşmiş unsurlardan sadece bir tanesi. Yeni ve modern çay evleri ise tam da bu amaçla, çayı şehir hayatının pratik yapısı içerisinde konumlandırmaya çalışıyor. Bu alanda atılımlar yapan Türk girişimcilerin temel dayanağını ise kahveden daha zengin bir kültüre sahip olan çayın çeşit aralığınının fazlalaştırılması ve insanlara sunulması oluşturuyor. Bu alanda kendi işletmesini kuran başarılı girişimciler; hâlihazırda kendi bardağı, demliği ve sunumu olan 60 çeşit çayı müşterilerine sunabiliyor. Bu çay çeşitleri arasında; beyaz, yeşil, oolong, tütsülenmiş, pu-erh çayı gibi normal siyah çayın yanında alışılmışın dışındaki tatlar da bulunuyor. Çay; elbette yalnızca tek başına kendi kültürünü oluşturan bir unsur da değil. Atıştırmalık ürünler ve kahvaltı, çayı destekleyen ve çay kültürünü oluşturan en önemli etkenlerden biri. Türk girişimciler çayın yanında yenebilecek atıştırmalıkları ve kahvaltılık ürünleri de derleyerek kendi menü çeşitleri arasına koyabiliyor. Bu durum, modern çay evlerinin müşteri hedef profilini genişleten en önemli etken olarak biliniyor.

DÜNYADA EN ÇOK ÇAY TÜKETİMİ TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞİYOR



Çay kültürü ve tüketiminin Türk insanı için önemi büyük. Öyle ki Dünya Çay Komitesi’nin 2016 yılında yayımladığı Dünya Çay Raporu’na göre dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye 3,5 kilogram ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi 2,44 kilogram ile Afganistan, 2,19 kilogram ile Libya takip ediyor. Öte yandan aynı raporda dünya çay tüketiminde siyah çayın daha çok batı ülkelerinde, yeşil çayın ise Çin, Japonya gibi uzak Asya ülkelerinde tüketildiği belirtiliyor.

TÜRKİYE ÜRETİMDE BEŞİNCİ SIRADA



Dünya Çay Raporu’na göre dünya çay üretiminde 2,270 milyon ton ile Çin üretimde çay piyasasının başını çekiyor. Türkiye, 259 bin ton ile Hindistan, Kenya ve Sri Lanka’dan sonra beşinci sırada yer alıyor. Öte yandan 2016 TÜİK verilerinde Türkiye’de yılda 1.327.934 ton olan yaş çay üretiminin, %68’i Rize, %20’si Trabzon, %10’u Artvin, %2’si Giresun ve Ordu illerinde yapıldığı gözlemleniyor.