Kripto paraların avantajları ve dezavantajları

Son dönemde oldukça popüler hale gelen kripto paralar hala birçok kişinin kafasında soru işareti. Bu yeni akıma kapılıp, oldukça cesur yatırımlar yapanlar kadar, daha dikkatli ilerleyen ve sistemi anlamaya çalışanlar da mevcut. Peki, nedir kripto paraların avantaj ve dezavantajları?

Avantajları

En önemli avantajlarından biri hız. Kripto paralar sayesinde para göndermek ya da almak için dakikalarca beklemek zorunda değilsiniz. Gelişen teknoloji sayesinde, nereye olursa olsun, saniyeler içerisinde transferini sağlayabilirsiniz.

Bir diğer avantajı, zaman ve mekan konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmamasıdır. Yani, paranızı yurtdışında yaşayan bir arkadaşınıza göndermek için herhangi bir yere gitmenize gerek olmadığı gibi haftasonları ya da resmi tatillerde bile bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kripto paraları yanınızda nakit olarak ya da kartla taşımadığınız için güvenlik riskiniz daha azdır, taşımanız da daha kolaydır. Kripto para ile ilgili işlemleri yapabildiğiniz elektronik aletlere erişim sağlamanız yeterlidir.

Kripto paralar, yeni bir yatırım alanı gibi görülüyor. Dolayısıyla gelecek vadettiğini ve akılcı hamlelerle bu paranın işlem gördüğü piyasalarda dikkate değer kazançlar sağlayabileceğinizi söylemek de yanlış olmaz.

Dezavantajları

En büyük dezavantajlarından biri bu paranın kabul edilmesi ile ilgili. Çok sayıda şirket, kripto parayı tanıdığını ve işlemlerin bu para ile yapılabileceğini kabul etmiş olsa da, hala bu para çeşidine direnen, hakkında çok fazla şey bilmeyen ve bu nedenle de güvenmeyen şirketler de mevcut. Dolayısıyla, reel paraya göre çok daha az kullanım oranına sahip.

Kripto paraların işlem hacminin düşük olması da beraberinde, küçük olayların fiyatlarda çok fazla dalgalanmaya neden olmasını getiriyor. Bu para birimini kullanan ve yatırım yapanlar için trendleri kestirmek daha da zorlaşıyor ve bu da risk oluşturuyor.

Kripto paraları tamamen tanıyan ve arkasında duran bir hükümet olmadığı için herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hukuki açıdan hakkınızı aramanız da oldukça zor. Bu konuda kesinleşmiş kurallar, süreç adımları ve sistem olmadığı için durumun yasal boyutunun oturması da biraz zaman alacak gibi görünüyor. Buna ek olarak, kripto paraların işlem gördüğü elektronik platformlarda da sürekli geliştirmeler söz konusu. Bu da sistemi çok yakından takip etmenizi gerektiriyor.