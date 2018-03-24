Kariyerinizde asla yapmamanız gereken hatalar neler?

Terfi etmek veya yeni bir iş yerinde daha güzel olanaklarla bir işe kavuşmak herkesin hayali. Bu süreçte başarılı olabilmek içinse iyi bir kariyere sahip olmak, yapılabilecek büyük hatalardan kaçınmak gerekiyor. Peki, nedir bu hatalar?

Sık sık iş değiştirmeyin

Bir iş yerinde kısa süre çalışmak ve sonrasında başka bir işe geçmek çok kolay açıklanabilen bir durum değildir. Eğer iş değiştirmek için özel bir sebebiniz yoksa, iş yerinizde makul kabul edilen bir süre çalışmanız faydalı olacaktır. Bu durum, hem kendinize hem de şirketinize yeteri kadar şans vermenizi ve gelecekte büyük pişmanlıklar yaşamamanızı da garantiler.

Birbirinden çok farklı işlerde çalışmayın

Bir işte uzmanlık kazanmanız sizi tercih edilir bir eleman kılar. Eğer birbirinden çok alakasız işlerde çalıştıysanız ne istediğini bilmeyen bir çalışan imajı verebilirsiniz.

Sadece çalışmış olmak için çalışmayın

Günlerinizi doldurmaktansa, mevcut işinizde ve kendi sosyal hayatınızda hep yeni bir şeyler öğrenmeye ve kendinize yeni yetenekler katmaya özen gösterin. İş yoğunluğunuza bağlı olarak farklı departmanları da ziyaret edin ve onların iş akışlarını gözlemleyin.

Risk almaktan kaçınmayın

Eğer mevcut işinizde yeteri kadar çalıştıysanız ve işin size daha fazlasını katmadığını düşünüyorsanız başka arayışlara girmenin vakti gelmiş olabilir. İş bulamamaktan ve düzeninizi bozmaktan kaçınmayın. Belki de çok daha iyi bir fırsat yakalayabileceğinizi unutmayın.

Sadece maaş odaklı olmayın

Yalnızca maddi olanakları gözeterek yaptığınız seçimler size her zaman mutluluk getirmeyebilir. Terazinin bir ucuna da sizi mutlu edecek başka durumları koyup, rasyonel seçimler yapmaya çalışın.

İş bağlantılarınızla sadece kendi işleriniz için görüşmeyin

Bağlantı kurmak, karşınıza yeni fırsatlar çıkması ve kariyerinizde daha hızlı ilerlemek için çok önemlidir. Ancak dengeyi iyi kurmak gerekir. Sadece işiniz düştüğünde onlara ulaşmanız rahatsız edici durumlar oluşturabilir.

Kendinizi ve yapabildiklerinizi küçümsemeyin

Mütevazi olun ama yetkinliklerinizi azımsamayın. İyi yapabildiğiniz şeylerde kendinize güveniniz tam olsun.

Kibirli olmayın

İş dünyasında kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bu konuda çok fazla kibir sahibi olursanız, bu durum iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz tarafından olumsuz karşılanabilir.