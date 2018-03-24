Kariyerinizde asla yapmamanız gereken hatalar neler?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriKobi Kariyerinizde asla yapmamanız gereken hatalar neler?
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Kobi
24.03.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Kariyerinizde asla yapmamanız gereken hatalar neler?

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Kariyerinizde asla yapmamanız gereken hatalar neler?

Başarılı bir kariyer herkezin hayali olmakla birlikte süreci yürütmek her zaman kolay olmayabiliyor. İşte kariyerinizde uzak durmanız gereken hatalar...

Terfi etmek veya yeni bir iş yerinde daha güzel olanaklarla bir işe kavuşmak herkesin hayali. Bu süreçte başarılı olabilmek içinse iyi bir kariyere sahip olmak, yapılabilecek büyük hatalardan kaçınmak gerekiyor. Peki, nedir bu hatalar?

Sık sık iş değiştirmeyin

Bir iş yerinde kısa süre çalışmak ve sonrasında başka bir işe geçmek çok kolay açıklanabilen bir durum değildir. Eğer iş değiştirmek için özel bir sebebiniz yoksa, iş yerinizde makul kabul edilen bir süre çalışmanız faydalı olacaktır. Bu durum, hem kendinize hem de şirketinize yeteri kadar şans vermenizi ve gelecekte büyük pişmanlıklar yaşamamanızı da garantiler.

Birbirinden çok farklı işlerde çalışmayın

Bir işte uzmanlık kazanmanız sizi tercih edilir bir eleman kılar. Eğer birbirinden çok alakasız işlerde çalıştıysanız ne istediğini bilmeyen bir çalışan imajı verebilirsiniz.

Sadece çalışmış olmak için çalışmayın

Günlerinizi doldurmaktansa, mevcut işinizde ve kendi sosyal hayatınızda hep yeni bir şeyler öğrenmeye ve kendinize yeni yetenekler katmaya özen gösterin. İş yoğunluğunuza bağlı olarak farklı departmanları da ziyaret edin ve onların iş akışlarını gözlemleyin.

Risk almaktan kaçınmayın

Eğer mevcut işinizde yeteri kadar çalıştıysanız ve işin size daha fazlasını katmadığını düşünüyorsanız başka arayışlara girmenin vakti gelmiş olabilir. İş bulamamaktan ve düzeninizi bozmaktan kaçınmayın. Belki de çok daha iyi bir fırsat yakalayabileceğinizi unutmayın.

Sadece maaş odaklı olmayın

Yalnızca maddi olanakları gözeterek yaptığınız seçimler size her zaman mutluluk getirmeyebilir. Terazinin bir ucuna da sizi mutlu edecek başka durumları koyup, rasyonel seçimler yapmaya çalışın.

İş bağlantılarınızla sadece kendi işleriniz için görüşmeyin

Bağlantı kurmak, karşınıza yeni fırsatlar çıkması ve kariyerinizde daha hızlı ilerlemek için çok önemlidir. Ancak dengeyi iyi kurmak gerekir. Sadece işiniz düştüğünde onlara ulaşmanız rahatsız edici durumlar oluşturabilir.

Kendinizi ve yapabildiklerinizi küçümsemeyin

Mütevazi olun ama yetkinliklerinizi azımsamayın. İyi yapabildiğiniz şeylerde kendinize güveniniz tam olsun.

Kibirli olmayın

İş dünyasında kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bu konuda çok fazla kibir sahibi olursanız, bu durum iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz tarafından olumsuz karşılanabilir.

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