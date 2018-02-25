İş verimliliğinizi artıracak 6 uygulama

Mobil uygulamalar artık modern hayatın vazgeçilmez bir parçası. Bazıları sosyal medya kanallarına ulaşmak için bazısı da oyun oynamak için kullanılan mobil uygulamalar arasından doğru tercihler yapıldığında iş hayatını da kolaylaştırarak verimliliği arttırıyor.

1) Evernote

İster bilgisayarınızda, ister cep telefonu ya da tabletinizde kullanabileceğiniz bir uygulama olan Evernote, efektif bir not alma uygulaması. Aldığınız notların arasına gerektiği zaman link, liste ve tablo gibi eklentiler de yapabilirsiniz. Ayrıca Evernote, bilgisayarınıza ve telefonunuza farklı zamanlarda aldığınız notları senkronize ederek planlarınızı bu doğrultuda yapmanızı ve işinizi kolaylaştırmanızı sağlıyor.

2) Omnifocus

Oldukça güvenilir bir uygulama olan Omnifocus ile iş yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Arayüzü de oldukça kullanışlı olan uygulamada kişiselleştirmeler yaparak çalışma sıralamanızı istediğiniz biçimde düzenleyebilirsiniz. Omnifocus ile zamanınızı nasıl değerlendireceğinize dair verimli bir planlama yapabilirsiniz

3) 1Password

Eğer siz de tüm kişisel ve kurumsal hesaplarınızı aklınızda tutmakta zorlanıyor ancak bu bilgilerin ele geçirilmesinden korkarak bir yere not edemiyorsanız 1Password tam sizin için tasarlanmış bir uygulama! Bu uygulama ile tüm hesaplarınızın şifrelerini güvenle saklayabilir, ayrıca bir iş yükünden kurtulabilirsiniz.

4) Google Calender

Google Calender sayesinde katılmanız gereken toplantıları, seyahat tarihlerinizi, hazırlamanız gereken sunumları kaydederek belirli bir süre öncesinden size hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Yoğun bir tempoda çalışıyorsanız, Google Calender zamanınızı yönetmenizde size yardımcı olacak.

5) Todolist

Dijital bir yapılacak işler listesi olan todolist'i dijital ajandanız olarak kullanabilirsiniz. Yapılacak işler listenizi Todolist'e not ederek Gmail hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Bu sayede maillerinizi her kontrol ettiğinizde yapılacak işler listeniz karşınıza çıkacak ve yapmanız gereken işleri size hatırlatarak onları aksatmanızı engelleyecektir.

6) SleepCycle

İşinizde verimli çalışabilmeniz için düzenli uykunuzun olması gereklidir. SleepCycle ile sabah alarmınızı kurduğunuzda, yarım saat öncesinden başlayarak uykunuzun en hafif anını yakaladığında çalan alarm sayesinde sabahları rahat ve dinç olarak kalkacaksınız. Bunun yanında SleepCycle, gece boyu uyku kalitenizi ölçerek belirli bir istatistik çıkarıyor ve bu sayede uykunuzu etkileyen faktörleri anlamanızı sağlıyor. Kaliteli uyku ile günü yüksek enerjili ve verimli geçirmenize sebep oluyor.