İnternette güvenli gezinme için bu önlemleri alın!

Hepimizin gün içerisinde sıkça kullandığı internet bilgi almak açısından önemli faydalar sağlasa da güvenlik anlamında pek çok riski de beraberinde getiriyor. İnternetin kara yüzü olarak adlandırılan güvenlik sorunu pek çok kişinin özel bilgilerinin çalınmasının yanında dolandırıcılığa kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle internette gezinirken bazı önemler almak olası zararlı riskleri azaltabiliyor. İşte internette güvenli gezinmek için almanız gereken önlemler:

Adresleri tarayıcıya elinizle girin

Bilgisayarınızda internet üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirirken özellikle e-mail servisleri veya bankaların internet sitelerine girişte adresleri tarayıcıya elinizle girin. Böylece doğru adrese yönlendirildiğinizden emin olabilir ve özel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olabilirsiniz.

Sosyal medya profillerinizi kilitli konumda kullanın

Sosyal medyanın gün geçtikte daha sık kullanımı bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kötü niyetli kişilerin fotoğraflarınıza veya kişisel bilgilerinize ulaşmasını önlemek için profilinizi kilitleyerek güvenliğinizi daha etkin bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ayrıca tanımadığınız hesaplardan gelen ve sahte olduğundan şüphelendiğiniz istekleri de kabul etmemek en iyisi.

Zincir e-maillere aldanmayın

Bir konu hakkında bilgilendirme yapan veya eğlence amacı içeren zincir e-maillere hepimiz sıkça rastlıyoruz. Burada yazılan bilgilere veya altında imzası olan kişilere güvenmeyin. Şüpheli e-mailler arasında giren bu tip mesajların çoğunun sonradan sahte olduğu anlaşılıyor ve kişisel bilgileri ciddi anlamda tehdit ediyor.

Her yere e-posta bilgilerinizi vermeyin

Herhangi bir hizmeti kullanırken sizden e-posta bilgileriniz sorulduğunda bu duruma şüphe ile yaklaşın. Bu tür istekler güvenli gibi görünseler bile güvenli olmayabilirler. Bu nedenle e-postalarınıza bu şekilde ulaşmak yerine yeni bir sekme açarak mail adresine bu şekilde ulaşın.

Antivirüs programı kullanın

Antivirüs programları internet güvenliğinde önemli bir unsur. Bu programlar bilgisayarınız içindeki şüpheli dosyaları temizleme işleminin yanında internette gezinirken güvenlik sorunu olan sitelerde de sizi uyararak tedbir almanıza yardımcı oluyor. Antivirüs programınızın aktif olduğundan emin olun.

Yazılım yüklerken dikkat edin

Herhangi bir yazılım veya güncelleme yüklerken nereden yüklendiğinize dikkat edin. İnternet üzerinde pek çok sahte yazılım yer alıyor ve bunlar bilgisayarınıza girdiği anda istenmeyen güvenlik sorunlarına zemin hazırlıyor. Yükleme yaptığınız sitenin güvenilir olduğuna emin olun.

Güvenlik simgesine dikkat edin

Güvenliği öncelikli olan sitelere girerken asma kilitli güvenlik simgesine dikkat edin. Özellikle banka işlemlerinde çok önemli olan bu simge işlemlerinizin site güvenliği tarafından korunduğu anlamına geliyor. Bu da işlemlerinizi güvenli bir ortamda gerçekleştirmeniz demek.