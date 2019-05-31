Hava yolu ulaşımını 8.6 artışla 210 milyon yolcu kullandı

Bu gelişme sadece uluslararası taşımada değil aynı zamanda ülke içi ulaştırmada da belirgin bir halde seyrini sürdürüyor. Ülkemizdeki hava yolu sektörü büyüme konusunda, dünya ortalamasının daha üstünde bir performansa sahip. Öyle ki, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre; Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğu kaydedildi. 2018'de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde ise hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu.

TERMİNAL İŞLETMELERİ SİVİL HAVACILIĞIN BİR PARÇASI

İç ve dış hatlarda yolcu sayısının giderek artmasıyla sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan birçok işletme 7\24 yüzlerce hatta binlerce yolcuyu ağırlıyor. Bu terminallerde yeterli ve kaliteli hizmet sunmak adına ise otopark hizmetlerinden başlayarak yemek hizmetlerine kadar titiz bir çalışma yürütülüyor. Sivil havacılık hizmetlerinin bir parçası olan işletmeler yolculara en iyi hizmeti vermek için birbirleriyle yarışıyor. İhalelerle kazandıkları işletme hakkı ile yaptıkları yatırımlarla hava yolu büyümelerini sürdüren küçük işletmeler, sivil havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla da hizmet çeşitliliğini artırıyor. Çoğu küçük işletme olarak hizmete giren terminal restoran ve kafeleri özellikle küçük şehirlerin havalimanlarında gelen yolculara pozitif bir ilk izlenim vermek açısından da büyük önem taşıyor.

İKRAMLAR İÇİN KOBİ’LERDEN DESTEK ALIYORLAR

Havaalanlarında faaliyet gösteren yer hizmetleri, restoran işletmeleri kadar, hava yolu seyahat zincirinin en önemli halkalarından bir tanesi hiç kuşkusuz uçuş esnasında verilen ikramlar. Bunun bilincinde olan hava yolu şirketleri de gelen taleplere göre farklı birçok hizmeti yolcularına sunuyor ve yaptıkları ikramlarla büyük beğeni topluyor. İkramlarda, hava yolu şirketlerinin en dikkat ettiği unsur hijyenik ve taze ürünler kullanılması. Uçak cateringinde birçok hava yolu şirketi dünyaca ünlü catering markalarıyla çalışmayı tercih etse de ülkemizde bazı hava yolları catering hizmeti veren KOBİ’lerden destek alarak ikramlarına devam ediyor.