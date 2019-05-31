Halı ihracatında hedef 2.5 milyon dolar

Her türlü üründe katkı maddesinden arındırılmış ve doğal ürünler tercih eden kişilerin talepleri doğrultusunda; gıdada, tekstil de olduğu gibi artık ev ürünlerinde de tüketicilere doğal, antibakteriyel birçok ürün sunuluyor. Bu çeşitlilik içinde ise halıcılık sektöründe oluşan yeni bir trend olan antialerjik çocuk halıları tüm dünyada en hızlı yayılan trendlerden biri olarak göze çarpıyor.



EV TOZU ALERJİSİNE ÇÖZÜM ANTİSTATİK HALILAR



Günümüzde en sık rastlanan alerji tipi ev tozu akar alerjisi. Ev tozu alerjisi, çoğunlukla alerjik nezleyle astım bronşite neden oluyor ve çocuklarda daha sık görülüyor. Çocukları bu ve benzeri alerjilerden korumak içinse ilk adım yaşam alanlarının steril olmasından geçiyor. Uzmanlar bu noktada alerjiden korunmak istenen kişinin çevresindeki ev tozu akar miktarını en aza indirmesi konusunda uyarıyor ve ilk iş olarak halıların kaldırılmasını ya da antialerjik ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Dokuma halılar, ister elde ister fabrikada dokunmuş olsun, ister sentetik isterse yün olsun, ev tozu akarları için yaşam alanı oluşturduğundan, bu halılar yerine antialerjik, hipoalerjik, antistatik halıların kullanılması alerji risklerini en aza indirgiyor. Bu alerjilerin önünü kesmek ve sağlık sorunlarına çözüm sağlamak isteyen girişimciler ise yaptıkları üretim ve sundukları çözümlerle ebeveynlere antialerjik çocuk halılarıyla birbirinden renkli çözümler sunuyor.



ZEHİRLİ METAL İÇERMİYOR



Yenilikçi ve sıra dışı tasarımlarının yanında üretim sırasında zehirli metal içermeyen boyalar kullanılmayan antialerjik halılar, alev almama özelliği, dayanıklılığı, Avrupa Güvenlik standartlarına uygunluğu ve toksik madde içermemesiyle ebeveynlerin çocuk odaları için en çok tercih ettiği ürün. Dünyaya halı ihracatı konusunda en aktif ve avantajlı ülkelerden biri olan Türkiye bu halıları KOBİ’lerin de katkıları ve girişimleriyle dünya çocuklarıyla buluşturuyor.

Halı ihracatı 4,7 oranında artış gösterdi



Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye, Çin'den sonra dünyada en fazla halı ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Bu sektörde 2013'te 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2014'te 2,3, 2015'te 2, 2016'da 1,9 ve 2017'de 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 5 yılda 10,6 milyon dolarlık bir tutara ulaşmayı başardı. 2018 yılında ise, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden olan halı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 oranında artış göstererek, 2 milyar 266 milyon dolar olarak geçekleşti. Türkiye’nin halı ihracatında 2019 hedefi ise yeni pazarlara yönelerek 2,5 milyon dolarlık bir tutar elde etmek.

EN ÇOK AMERİKA’YA SATILIYOR



Türkiye Amerika ve Avrupa başta olmak üzere halı satışlarıyla pazardaki yerini sağlamlaştırmaya devam ederken farklı ve sıra dışı, sağlıklı ürünler sunmasıyla da fark yaratıyor. Dünyada sahip olduğu kalite belgeleriyle de kabul gören Türk halıları en çok; Japonya, Rusya, Güney Kore, Avustralya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Almanya, Macaristan, Fransa, İtalya, Rusya, İspanya, Kazakistan, Bulgaristan ve Yunanistan’a satılıyor.