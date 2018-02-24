Girişimciler için sermaye bulma rehberi

Kendi işini kurmak ve büyük işler başarmak hepimizin zaman zaman kurduğu bir hayal. Bunu bir hayal olmaktan çıkarıp, gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimciler için de sermaye, en büyük sorunlardan biri. Eğer aklınızda böyle bir fikir varsa, işte size sermaye bulabileceğiniz kanallar...

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı girişimcilere destek veren en önemli kurumlardan biri. Sadece sermaye olarak değil, eğitim ve teknik açılardan geliştirme gibi hizmetler de veren KOSGEB, söz konusu eğitimlere katılmanızı ve girişimci olarak sizlerden detaylı iş planı sunumunuzu istiyor. Eğer planınız onaylanırsa, bunun hayata geçmesi için sermaye desteği sağlıyor.

Melek Yatırımcılar: Girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirebilmek için sermaye desteği sağlayan melek yatırımcılara çeşitli platformlardan ulaşabilirsiniz. Melek Yatırımcılar Derneği, Endeavor Melek Yatırımcı Ağı gibi platformlar bu konuda yararlanabileceklerinizden bazıları. Melek yatırımcınız iş fikriniz konusunda ikna olur ve inanırsa, size finansal destek sağlayacak ve böylece işinizi kurabileceksiniz.

Bankalar: Özel bankalardan ve devlet bankalarından sağlayabileceğiniz girişimci kredileriyle girişiminiz için gereken sermayeyi sağlayabilirsiniz.

TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri, çevre ve stratejik odak konularında girişimcilere sermaye sağlıyor.

E-Tohum: Mobil ortamda geliştirilen projeler için sermaye sağlayan e-tohum internet şirketini kurmak isteyen girişimciler için (oyun veya yazılım gibi konularda) fikirlerini fonlamanın başka bir yolu.

TÜBİTAK: Araştırma ve geliştirme, teknoloji ve inovasyon gibi konulardaki girişim fikirlerini destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu da sermaye bulmak için başvurabileceğiniz kurumlardan biri.

Avrupa Birliği Hibe Fonları: Avrupa Birliği süreçleri kapsamında çeşitli projeleri destekleyen bu fonlar için, projenizi oluşturup göndermeniz yeterli. Eğer proje fonlanmak için uygun görülürse geri ödemesiz hibeye de hak kazanmış olacaksınız.

Bakanlıklar: Devlet de, çeşitli bakanlıklar ve bankalar aracılığıyla girişimcilere mali destek sağlıyor. Bunun bir kolu, devlet bankaları aracılığıyla sağladığı krediler. Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi bakanlıklar da çeşitli kredi ve hibelerle girişimcileri destekliyor.