Etkili bir konuşmacı olmak için neler yapmalısınız?
Konuşma esnasında kendinizi daha etkili bir şekilde ifade etmek ve dinleyicilerin dikkatini çekmek için bu tüyoları mutlaka uygulayın...
Herkesin zaman zaman iş toplantılarında, sunumlarda, okulda, özel günlerde muhakkak konuşma yapması gereken anlar olmuştur. İşte bu anlarda kalabalığa karşı konuşurken gelen heyecanı, stresi hepimiz biliriz. Avuçlarınız terler, sesiniz incelir, kelimeleri doğru telaffuz edememeye başlarsınız. Tüm bunlar da sizi sosyal hayatta ve kariyerinizde başarısızlığa uğratan, performansınızı düşürebilecek etmenlerdir. Bu gibi durumlarda, konuşmalar nasıl daha etkili hale getirilir, beden dili nasıl daha doğru kullanılır, karşıdaki insana kendimizi nasıl daha iyi dinletebiliriz, inceleyelim...
- Öncelikle karşıdaki dinleyicilerle muhakkak göz teması kurulmalıdır. Göz teması kurduğunuz dinleyiciler üzerinde daha fazla etki bıraktığınızı unutmayın.
- Beden dili, jest ve mimikler muhakkak doğru bir şekilde, abartıya kaçmadan kullanılmalı.
- Kullanılan cümlelerin kısalığına ve uzunluğuna dikkat edilmeli. Eğer uzun cümleleri birbirine bağlamakta, vurgu ve tonlamada zorlanıyorsanız, kısa cümleler kurmaya özen gösterin.
- Ses tonunuzu çok iyi ayarlayın. Bu oldukça önem taşımaktadır. Eğer çok yüksek sesle bağırır gibi konuşursanız bu dinleyici için hoş olmaz. Çok fazla kısık sesle konuşursanız da dinleyici sıkılabilir ve dinlemekten vazgeçebilir.
- Konuşurken kelimeleri doğru söylemeye ve üslubunuza dikkat edin. Sözlerinizde saygısızca bir üslup ya da anlam olduğunu düşünen izleyiciler sizi dinlemeye devam etmeyeceklerdir.
- Konuşmanız esnasında akıl verir gibi, öğüt tarzında kelimeler kullanmaktan kaçının. Bu normal şartlarda da hiç doğru olmadığı gibi özellikle konuşmanız esnasında bunu yapmanız dinleyici tarafından itici bir imaj çizmenize neden olur.
- Asla kendinizden çok fazla bahsedip, kendinizi öven cümleler kurmayın. Doğal ve samimi olmaya gayret edin. Bunu da beden dilinize ve kelimelerinize yansıtın.
- Yapacağınız konuşmanın önceden provasını yapın. Ayna karşısında kendinizi izleyin ve gözlemleyin. Bu mutlaka işe yarayacaktır. Kendinizi bunu yaparken eleştirmekten çekinmeyin.
- Bir kağıda, konuşmanızı genel hatlarıyla yazın ve dışınızdan sesli bir şekilde okuyun. Bu da sizin için iyi bir antrenman olacaktır. Dışınızdan okumak ile içinizden okumak arasında fark vardır ve dışınızdan okuduğunuzda konuşmanızın daha akıcı olmasına yardımcı olursunuz.
- Konuşmanız esnasında bir konudan diğerine atlamayın. Muhakkak o konunun bittiğine emin olduktan sonra diğerlerine geçiş yapın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle