Etkili bir konuşmacı olmak için neler yapmalısınız?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kobi
24.03.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Etkili bir konuşmacı olmak için neler yapmalısınız?

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Etkili bir konuşmacı olmak için neler yapmalısınız?

Konuşma esnasında kendinizi daha etkili bir şekilde ifade etmek ve dinleyicilerin dikkatini çekmek için bu tüyoları mutlaka uygulayın...

Herkesin zaman zaman iş toplantılarında, sunumlarda, okulda, özel günlerde muhakkak konuşma yapması gereken anlar olmuştur. İşte bu anlarda kalabalığa karşı konuşurken gelen heyecanı, stresi hepimiz biliriz. Avuçlarınız terler, sesiniz incelir, kelimeleri doğru telaffuz edememeye başlarsınız. Tüm bunlar da sizi sosyal hayatta ve kariyerinizde başarısızlığa uğratan, performansınızı düşürebilecek etmenlerdir. Bu gibi durumlarda, konuşmalar nasıl daha etkili hale getirilir, beden dili nasıl daha doğru kullanılır, karşıdaki insana kendimizi nasıl daha iyi dinletebiliriz, inceleyelim...

  1. Öncelikle karşıdaki dinleyicilerle muhakkak göz teması kurulmalıdır. Göz teması kurduğunuz dinleyiciler üzerinde daha fazla etki bıraktığınızı unutmayın.
  2. Beden dili, jest ve mimikler muhakkak doğru bir şekilde, abartıya kaçmadan kullanılmalı.
  3. Kullanılan cümlelerin kısalığına ve uzunluğuna dikkat edilmeli. Eğer uzun cümleleri birbirine bağlamakta, vurgu ve tonlamada zorlanıyorsanız, kısa cümleler kurmaya özen gösterin.
  4. Ses tonunuzu çok iyi ayarlayın. Bu oldukça önem taşımaktadır. Eğer çok yüksek sesle bağırır gibi konuşursanız bu dinleyici için hoş olmaz. Çok fazla kısık sesle konuşursanız da dinleyici sıkılabilir ve dinlemekten vazgeçebilir.
  5. Konuşurken kelimeleri doğru söylemeye ve üslubunuza dikkat edin. Sözlerinizde saygısızca bir üslup ya da anlam olduğunu düşünen izleyiciler sizi dinlemeye devam etmeyeceklerdir.
  6. Konuşmanız esnasında akıl verir gibi, öğüt tarzında kelimeler kullanmaktan kaçının. Bu normal şartlarda da hiç doğru olmadığı gibi özellikle konuşmanız esnasında bunu yapmanız dinleyici tarafından itici bir imaj çizmenize neden olur.
  7. Asla kendinizden çok fazla bahsedip, kendinizi öven cümleler kurmayın. Doğal ve samimi olmaya gayret edin. Bunu da beden dilinize ve kelimelerinize yansıtın.
  8. Yapacağınız konuşmanın önceden provasını yapın. Ayna karşısında kendinizi izleyin ve gözlemleyin. Bu mutlaka işe yarayacaktır. Kendinizi bunu yaparken eleştirmekten çekinmeyin.
  9. Bir kağıda, konuşmanızı genel hatlarıyla yazın ve dışınızdan sesli bir şekilde okuyun. Bu da sizin için iyi bir antrenman olacaktır. Dışınızdan okumak ile içinizden okumak arasında fark vardır ve dışınızdan okuduğunuzda konuşmanızın daha akıcı olmasına yardımcı olursunuz.
  10. Konuşmanız esnasında bir konudan diğerine atlamayın. Muhakkak o konunun bittiğine emin olduktan sonra diğerlerine geçiş yapın.

 

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