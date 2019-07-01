Ekonominin yeni itici gücü e-ticaret

Teknolojinin hızla gelişmesi ve keşfedilmemiş inovasyona açık olması sebebiyle girişimcilere geniş iş fırsatları sunmasıyla da yükselişini her geçen gün sürdürüyor. KOBİ’ler başta olmak üzere girişimcilerin ilk tercihlerden biri olmaya başlayan e-ticaret platformunun yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin ana sebebi düşük sermayeyle başlanması ve kısa sürede başarının nakde dönmesinden kaynaklanıyor. Kısa sürede geniş pazarlara erişim kolaylılığıyla da diğer sektörlere göre daha avantajlı olduğundan yatırımcılar için online pazarlar kaçırılmayacak fırsatlar sunan bir alan.



İNTERNET EKONOMİSİNDE KOBİ’LERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK



Geriden gelen genç nüfusun internete yönelmesiyle de bu alandaki yatırımcı sayısı ve alternatif de her geçen gün sayısını arttırıyor. Sanal dünyanın daha az finansman gerektirdiğinden bu alanda yeni fikirler üreten genç girişimciler sosyal medya uygulamalarının katkılarıyla da ekonomiye yeni bir başlık açıyor. Online işlemlerle geçekleşen alım satım işlemleriyle internet ekonomisi en hızlı büyüyen ve büyük şirketlerin de yatırımlarını bu alana çekmesiyle ekonominin yeni itici gücü olarak kabul ediliyor. Ancak internetin bu şekilde büyük bir ekonomiye dönüşmesinde KOBİ’lerin rolü oldukça büyük. KOBİ’lerin internet girişimciliğine adım atmalarını sağlayan devlet desteği ve teşvik kredileri bu alandaki gelişmeleri hızlandırırken birçok oyuncuyu da bünyesine dahil etmeye devam ediyor.



SEKTÖRÜN BÜYÜME HIZI YÜZDE 33



Türkiye’de son 5 yıla baktığımızda e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33’lük bir büyüme gerçekleşti. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-Ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. E –ticaret sadece online alışveriş olarak değil harekete geçirdiği sektörler bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamasıyla dikkat çekiyor.

EN ÇOK MOBİL UYGULAMALAR KULLANILIYOR



54 milyonu bulan internet kullanıcısı ve online alışveriş yapanların çoğu alım satımlarını en çok mobil uygulamalar üzerinden yapıyor. E-ticaret sitelerinde trafiğin yüzde 70'inden fazlası mobil kanallar üzerinden gerçekleşirken, pek çoğunda satışın da yüzde 50'ye yakını mobil üzerinden yapılıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim kategorilerinde mobil kullanımın çok yüksek olduğu biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, mobil uygulamaların, mobil internetin gelişmesi ve ilerlemesiyle e-ticaret ile internet girişimciliğinin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını ön görüyor.