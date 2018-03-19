Dünyaca ünlü markalar neden logolarında yeşil rengi kullanıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriKobi Dünyaca ünlü markalar neden logolarında yeşil rengi kullanıyor?
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Kobi
19.03.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü markalar neden logolarında yeşil rengi kullanıyor?

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Dünyaca ünlü markalar neden logolarında yeşil rengi kullanıyor?

Birçok marka logosunda yeşil rengi kullanıyor. Sebebi ise sadece huzur vermesi değil. İşte detaylar...

Doğanın rengi olan yeşil; huzur, ahenk, denge, tazelik ve yaşam gibi anlamları ifade ediyor. İyileştirme gücüne de sahip olan yeşil, bu anlamını doğanın kendini yenileyebilme özelliğinden alıyor. Üretkenlik ve çevreye uyumla yakından alakalı olan yeşil renk dünyanın önde gelen pek çok markası ve uygulaması tarafında da kullanılıyor. Logolarında yeşil renge yer veren markaların yeşili kullanma amacı ise insan gözünün diğer renklere nazaran yeşili daha net ve yoğun algıladığı olarak açıklanabilir.

Pozitif ve uyumlu: Yeşil

Canlandırıcı ve enerji veren bir uyarıcı güce de sahip olan yeşil, bu önemli özellikleri ile önde gelen logolarda da kendine yer buluyor. Pozitif ve olumlu bir imajı olan yeşil renk, resmi olmayan bir renk olduğu için de markaların daha samimi bir kurumsal imaj yaratmalarına imkan tanıyor. Sıcak ve soğuğun dengeli bir karışımı olan yeşil ahenk ve huzur mesajı vererek depresyon, kaygı ve sinirli olma gibi istenmeyen duyguları da önlüyor. Ilımlı bir profil çizen rengi kullanan çoğu marka da bu rengin başlıca önemli özelliklerinden yararlanarak kullanıcıların gözünde modern ve olumlu bir izlenim yaratmayı hedefliyor.

Markalar yeşile logolarında sıkça yer veriyor

Dünyaca ünlü müzik veri akış platformu olarak bilinen Spotify, yeşil logosu ile dikkat çekiyor. Kuruluşunun ilk yıllarında çok fazla şirketin yeşili kullanmaması nedeniyle marka tarafından tercih edilen renk, diğer markalardan ayrışmak için tercih edildi. Yeşilin her tonunu kullanan Spotify, zamanla logolarındaki yeşil tonunda değişikliklere gitti. Koyu yeşil tonun daha açık hale getirilmesi daha modern ve kolay algılanabilir bir imaj yaratmaya olanak tanıdı.

Starbucks'ın yeşil tonu ise markanın ideal ve sofistike bir marka olma çabasından ötürü seçildi. Rahatlatıcı ve sakin bir mekan yaratmaya önem veren marka, yeşilin bu anlamda kişilere istedikleri mesajı verebildiklerini belirtiyor. Starbucks aynı zamanda dünya üzerinde barış gibi ideallerini de yeşil renkle yansıtmaya çalışıyor. Ünlü akaryakıt markası BP ise sarı ve yeşilin iç içe geçtiği bir logoya sahip. Çevre korumasına önem vermesi ve yenilenebilir enerji anlayışına sahip olan marka bu anlamda doğru bir logo rengi seçmiş görünüyor.

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