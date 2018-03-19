Dünyaca ünlü markalar neden logolarında yeşil rengi kullanıyor?

Doğanın rengi olan yeşil; huzur, ahenk, denge, tazelik ve yaşam gibi anlamları ifade ediyor. İyileştirme gücüne de sahip olan yeşil, bu anlamını doğanın kendini yenileyebilme özelliğinden alıyor. Üretkenlik ve çevreye uyumla yakından alakalı olan yeşil renk dünyanın önde gelen pek çok markası ve uygulaması tarafında da kullanılıyor. Logolarında yeşil renge yer veren markaların yeşili kullanma amacı ise insan gözünün diğer renklere nazaran yeşili daha net ve yoğun algıladığı olarak açıklanabilir.

Pozitif ve uyumlu: Yeşil

Canlandırıcı ve enerji veren bir uyarıcı güce de sahip olan yeşil, bu önemli özellikleri ile önde gelen logolarda da kendine yer buluyor. Pozitif ve olumlu bir imajı olan yeşil renk, resmi olmayan bir renk olduğu için de markaların daha samimi bir kurumsal imaj yaratmalarına imkan tanıyor. Sıcak ve soğuğun dengeli bir karışımı olan yeşil ahenk ve huzur mesajı vererek depresyon, kaygı ve sinirli olma gibi istenmeyen duyguları da önlüyor. Ilımlı bir profil çizen rengi kullanan çoğu marka da bu rengin başlıca önemli özelliklerinden yararlanarak kullanıcıların gözünde modern ve olumlu bir izlenim yaratmayı hedefliyor.

Markalar yeşile logolarında sıkça yer veriyor

Dünyaca ünlü müzik veri akış platformu olarak bilinen Spotify, yeşil logosu ile dikkat çekiyor. Kuruluşunun ilk yıllarında çok fazla şirketin yeşili kullanmaması nedeniyle marka tarafından tercih edilen renk, diğer markalardan ayrışmak için tercih edildi. Yeşilin her tonunu kullanan Spotify, zamanla logolarındaki yeşil tonunda değişikliklere gitti. Koyu yeşil tonun daha açık hale getirilmesi daha modern ve kolay algılanabilir bir imaj yaratmaya olanak tanıdı.

Starbucks'ın yeşil tonu ise markanın ideal ve sofistike bir marka olma çabasından ötürü seçildi. Rahatlatıcı ve sakin bir mekan yaratmaya önem veren marka, yeşilin bu anlamda kişilere istedikleri mesajı verebildiklerini belirtiyor. Starbucks aynı zamanda dünya üzerinde barış gibi ideallerini de yeşil renkle yansıtmaya çalışıyor. Ünlü akaryakıt markası BP ise sarı ve yeşilin iç içe geçtiği bir logoya sahip. Çevre korumasına önem vermesi ve yenilenebilir enerji anlayışına sahip olan marka bu anlamda doğru bir logo rengi seçmiş görünüyor.