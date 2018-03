Dünyaca ünlü CEO'ların en çok sevdiği 10 kitap

Kitaplar bazılarına ilham veriyor, bazılarının başucunu süslüyor. Dünyaca ünlü CEOların okudukları kitaplarla biraz da olsa onların ruh hallerini anlayabilmek mümkün. İşte CEOların çok sevdikleri o kitaplar:

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sevdiği kitapların başında Günden Kalanlar geliyor. 20. yüzyılın başlarında İngiltere'de kölelik yapan Stevens'in sahibi tarafından izin verilmesi sonucu çıktığı geziyi anlatıyor. Ancak Stevens'ın yolculuğu, geçmişiyle ve yaptığı yanlışlarıyla tam anlamıyla bir iç hesaplaşmaya dönüşüyor.

Atlas Vazgeçti - Ayn Rand

Exxon Mobil’den Rex Tillerson Atlas Vazgeçti kitabının tutkunu. Roman, aslında felsefe kitabı kıvamında. Kısaca üreten, çalışan işçilerin toplum baskıları, aç gözlü olarak suçlanmaları ve iktidarın zorbalığıyla mallarına el konulmasını, bunun sonucunda da dünyanın düzenindeki büyük bozulmayı anlatıyor.

Sınırlarını Zorla - Sherly Sandberg

Cisco’nun kurucusu John Cambers Sınırlarını Zorla kitabını sevenlerden. Kitap, kadınların iş hayatında yükselmeleri ve cesaretlenmeleri açısından sınırlarını zorlamaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını anlatıyor.

Çavdar Tarlasındaki Çocuklar - J. D. Salinger

Bill Gates Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabını oldukça seviyor. Kitap, ergenlik çağındaki isyankar bir çocuğun Noel öncesi başından geçenleri anlatan keyifli ve hüzünlü hikayesine yer veriyor.

Prens - Niccolo Machiavelli

Blackstone Group’tan Stephen Schwarzman Ortaçağ İtalyası’nda devlet yönetme sanatının anlatıldığı kimilerine göre "şeytanın kitabı" olarak adlandırılan Prens kitabını oldukça seviyor.

The Boys in the Boat - Daniel James Brown

James Gorman ise The Boys in the Boat kitabının tutkunu. Kitap, 1936 olimpiyatlarında Amerika'yı temsilen yarışan Washington Üniversitesi'nin tekne yarışcısı 9 gencin altın madalyaya uzanan hikayesini anlatıyor.

The Art of Happiness - Howard C. Cutler

LinkedIn’in kurucusu Jeff Weiner The Art of Hapiness kitabını beğenenlerden. Tükçeye Mutluluk Sanatı adıyla çevrilen kitap, mutluluğun temel hayat ihtiyaçlarının karşılandığında otomatik olarak geleceğini ve aslında yaşamın amacının mutluluk olduğunu anlatıyor.

Kıvılcım Anı - Malcolm Gladwell

Marillyn Hewson’ın favorileri arasında da Kıvılcım Anı kitabı yer alıyor. Kitapta bazı trendlerin ya da davranış biçimlerinin belirli bir eşiği geçtikten sonra hızla yayılmasının nedenleri anlatılıyor.

Dünya Düzdür - Thomas L. Friedman

Jamie Dimon, Dünya Düzdür kitabını sevenlerden. Kitap, 2000'li yıllarda internetin egemen olması ve teknoloji çağının başlamasıyla dünyada yaşanan değişmeyi anlatıyor.

Checklist Manifesto - İşler Nasıl Doğru Yapılır?/ Atul Gawande

Jack Dorsey’in sevdiği kitaplar arasında ise Checlist Manifesto yer alıyor. Kitap, uzun süre eğitim görmeye, teknolojinin ilerlemiş olmasına rağmen hala neden hata yapıldığına ışık tutmaya çalışıyor.