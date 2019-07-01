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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kobi
01.07.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Büyük baş hayvan sayısı %6, artarak 17 milyon 221 baş oldu

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Büyük baş hayvan sayısı %6, artarak 17 milyon 221 baş oldu

Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan hayvancılık, süt, et, deri, tekstil, ilaç ve kozmetik sanayi dallarına hammadde sağlaması, milli geliri ve istihdamı artırması açısından ayrı bir öneme sahip.

Birçok sektörü doğrudan etkilediği için ekonomide lokomotif görevi de gören tarım işletmelerinin sayısı Türkiye’de 4 milyon civarında. Bunların 2 milyon 700 bini tarımsal-hayvancılık işletmeleri olarak öne çıkıyor. Bu işletmelerdeki isihdam rakamları ise Türkiye’nin %40-45'ni buluyor. Son dönemde devlet teşvikleri ve kalkındırma politikalarıyla büyük kapasiteli ve modern işletmeler açmak için adımlar atan girişimcilerin sayıları artıyor. Bu sayede de büyükbaş hayvan varlığında sürekli bir artış trendi devam ediyor. Hayvancılık sektöründeki bu devamlılığı sağlamak ve küçük aile işletmelerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bankaların verdiği destekle sektör her geçen gün üretim rakamlarını üst seviyelere taşıyor.

GELECEĞİN SEKTÖRÜ HAYVANCILIK

Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, tarımsal alanların daralması, su kıtlığı gibi nedenler gıdanın önemini her geçen gün daha da önemli kılıyor. Küçük ölçekli işletmeler dışında bu önemin farkına varan markalaşmış büyük firmalar da tarım ve hayvancılık sekötörüne ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu yatırımlarını artmasının bir sebebi de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleri, AB çerçevesinde verilecek teşvikler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait geniş çiftlikler ve hazine arazilerinin kiralama yöntemiyle tahsisinin de tarım yatırımlarına ilgiyi artırması. Bu artışla beraber tarıma yatırım yapan firmalar arasında otomotivden tekstile, enerjiden inşaat ve turizme kadar farklı sektörlerden irili ufaklı birçok grup bulunuyor. Bu ilginin ve yatırımların arkasında ise geleceğe yönelik beklentiler var. Yatırımcıların kendi uzmanlığı olmamasına rağmen tarımı seçmesi, sektörü stratejik olarak görmesinden kaynaklanıyor. Uzmanlar özellikle tarıma ve alt dalı olan hayvancılığa geleceğin sektörü olarak bakıldığından dolayı birçok iş insanının yatırımlarını bu alana yaptıklarını söylüyor.

22 MİLYON 121 BİN TON SÜT ÜRETİMİ YAPILDI

Tarım ve hayvancılığa verilen destekler ve teşviklerle kırmızı et ve süt üretiminde rekor kırıldı. Özellikle gıda ekonomisinde %15’lik bir paya sahip olan süt ve süt ürünlerinde küçük işletmelerin yatırımları arttıkça buna bağlı olarak çiğ süt üretimi de arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hayvansal Üretim İstatistikleri raporuna göre, toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre %6,9 artarak 22 milyon 121 bin ton olarak gerçekleşti ve rekor kırdı. Bu miktarın %90,6’sını inek sütü, %6,5’ini koyun sütü, %2,5’ini keçi sütü ve %0,3’ünü manda sütü oluşturdu. 2017 yılı süt üretimi 20 milyon 699 bin 894 ton olmuştu. TÜİK’in belirlemelerine göre, büyükbaş hayvan sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %6,9 artarak 17 milyon 221 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %6,9 artarak 17 milyon 43 bin baş olurken, manda sayısı %10,5 artış ile 178 bin 397 baş olarak kayıtlara geçti. Kırmızı et üretimi ise 1 milyon 118 bin 695 ton olarak gerçekleşti.

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