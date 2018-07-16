Burcunuza göre mesleğiniz size uygun mu?
Burçlar insanların hayatını her alanda etkiliyor. Bunlardan biri de meslekler. İşte burcunuza uygun meslekler...
Hayatın önemli bölümünü etkileyen burçlar iş hayatında da seçeceğiniz meslekte oldukça etkili. Hangi burcun hangi meslek alanında daha başarılı olabileceğini derledik.
Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)
Oğlak burcu teknolojiye ve matematiğe yatkınlığıyla iş hayatında kolayca yükselebilecek potansiyele sahip. Yöneticilik, hakimlik, organizatörlük, mühendislik başarılı olacakları mesleklerden.
Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)
Kovalar sosyal ve takım çalışmasına uygun yapıları sayesinde çalışma hayatında çok başarılılar. Oyunculuk, dansçılık gibi alanlarda mutlu olabilecekleri gibi arkeoloji, sosyoloji gibi bilimsel alanlarda da başarıyı yakalayabilirler.
Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)
Hayal gücü yüksek ve duygusal yapıya sahip balık burçları bu özelliklerini besleyecek işler yaptığında başarıları kaçınılmazdır. Medyumluk, astroloji, öğretmenlik, hemşirelik, halka ilişkiler ve tasarımcılık başarılı olabilecekleri mesleklerin başında geliyor.
Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)
Eğer koç burcu iseniz yüksek enerjiniz, liderliğe olan yatkınlığınız ile iş hayatında yer edinmeniz oldukça kolay. Sorumluluk alabiliyor olmanız ve liderlik vasfınızın olması sizleri ticaret konusunda da başarılı kılacaktır. Askeri personel, spor, siyaset, itfaiyecilik, cankurtaranlık sizin burcunuza göre seçebileceğiniz mesleklerden.
Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)
Çalışma hayatında rahatına düşkün ve sanatçı yönüyle oldukça kuvvetli burçların başında boğa geliyor. Bu şartları taşıyan işler yaptıklarında da başarı kendiliğinden gelecektir. Finans, reklamcılık, dekorasyon, bankacılık, çiçekçilik, peyzaj gibi meslekler başarılı olabilecekleri alanlar arasında.
İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)
Yaratıcılığı çok kuvvetli ve her patronun çalışmak isteyeceği burçlar arasında ikizler başı çekiyor. Gazetecilik, muhabirlik, yazarlık, öğretmenlik, politikacılık başarılı olabilecekleri mesleklerden.
Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)
Hassas, hayalperest ve yardımsever yapıya sahip yengeç burçları madencilik, arkeoloji, meteoroloji, senarist, tiyatrocu, hemşirelik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.
Aslan Burcu (23 Temmuz-22 Ağustos)
Aslanlar lider ruhlu, karizmatik ve sadık yapıya sahip. Yöneticilik, sahne sanatçılığı, borsa, mimarlık, mühendislik, avukatlık başarılı olabilecekleri mesleklerden.
Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)
Mükemmeliyetçi, analizci, çalışkan ve matematiksel zekaya sahip başak burçları yöneticilik, öğretmenlik, eleştirmenlik, hemşire, istatistik, tasarım alanlarında başarılı olabilirler.
Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)
Terazi burçları ise diplomasi ve hukuk alanlarında başarılılar. Avukatlık, danışmanlık, siyaset, savcılık en iyi yapabilecekleri mesleklerden.
Akrep Burcu (23 Ekim-22 Kasım)
Planlama becerisi yüksek akreplerin güçlü bir yapısı var. Satış pazarlama, ticaret doktorluk başarılı olabilecekleri mesleklerden.
Yay Burcu (23 Kasım-21 Aralık)
Üreticilik ve bilimsellik yayların yapısında var. Medya, hosteslik, asistanlık, rehberlik başarılı olabilecekleri meslekler arasında başı çekiyor.
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